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Ella es Melissa Ríos, la productora detrás de La Mansión VIP y esposa de HotSpanish

Los creadores de contenido llevan casi una década juntos y hoy tienen dos hijos

Julio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
hotspanish melissa rios.jpg

HotSpanish y Melissa Ríos

TikTok

HotSpanish apenas comenzaba a gana notoriedad en redes sociales, en 2018, cuando conoció a Melissa Ríos.

De hecho, juntos crecieron en seguidores y se hicieron cada vez más virales con su respectivo contenido.
Su amor se hizo fuerte y dos años, en después tuvieron a su primer hijo.
Actualmente tiene dos y Melissa suele mostrar su vida como madre de familia en una parte de su contenido en TikTok.
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¿Cómo es la vida de Melissa Ríos, esposa de HotSpanish?

Desde los festivales escolares hasta clases de cocina juntos y accidentes hogareños, Melissa publica videos que dan cuente de su vida cotidiana a los 5.3 millones de seguidores que tiene en esa red social.
Al celebrar su séptimo aniversario, Melissa publicó una galería de fotos en las que enseñó varios momentos importantes y románticos de su vida juntos.

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HotSpanish reaccionó con una comentario amoroso.

“Te amo mi amor escogí a la mujer indicada para estar juntos hasta que lleguemos a viejitos”.

@lissamrios

No se porque TikTok me borró el primero🫣❤️

♬ original sound - Melissa Rios

Melissa y HotSpanish, sin embargo, no solamente son pareja en el amor, también en el trabajo: Ríos se hizo cargo de una parte de la producción de “La Mansión VIP”, el reality show más popular del influencer.

@lissamrios

Gracias a todos ustedes por hacer esto posible ❤️

♬ original sound - lamansionvipmx

Además, durante la primera temporada hizo mucho contenido para promover los momentos culminantes del concurso, incluyendo la final.

La Mansión VIP HotSpanish
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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