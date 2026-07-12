Ella es Melissa Ríos, la productora detrás de La Mansión VIP y esposa de HotSpanish

HotSpanish apenas comenzaba a gana notoriedad en redes sociales, en 2018, cuando conoció a Melissa Ríos.

De hecho, juntos crecieron en seguidores y se hicieron cada vez más virales con su respectivo contenido.

Su amor se hizo fuerte y dos años, en después tuvieron a su primer hijo.

Actualmente tiene dos y Melissa suele mostrar su vida como madre de familia en una parte de su contenido en TikTok.

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¿Cómo es la vida de Melissa Ríos, esposa de HotSpanish?

Desde los festivales escolares hasta clases de cocina juntos y accidentes hogareños, Melissa publica videos que dan cuente de su vida cotidiana a los 5.3 millones de seguidores que tiene en esa red social.

Al celebrar su séptimo aniversario, Melissa publicó una galería de fotos en las que enseñó varios momentos importantes y románticos de su vida juntos.

HotSpanish reaccionó con una comentario amoroso.

“Te amo mi amor escogí a la mujer indicada para estar juntos hasta que lleguemos a viejitos”.

Melissa y HotSpanish, sin embargo, no solamente son pareja en el amor, también en el trabajo: Ríos se hizo cargo de una parte de la producción de “La Mansión VIP”, el reality show más popular del influencer.

@lissamrios Gracias a todos ustedes por hacer esto posible ❤️ ♬ original sound - lamansionvipmx

Además, durante la primera temporada hizo mucho contenido para promover los momentos culminantes del concurso, incluyendo la final.

