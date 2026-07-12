"¿Quién es mejor?” es para Marie Claire Harp un sueño cumplido tras 13 años de carrera: “Se lo pedí mucho a Dios”

Después de 13 años de trayectoria en los medios de comunicación, Marie Claire Harp encontró el proyecto que siempre quiso conducir: ¿Quién es mejor?, el reality de TelevisaUnivision producido por Miguel Ángel Fox y que abre el escenario a personas con habilidades inusuales, extravagantes o difíciles de clasificar dentro de los concursos tradicionales, convirtiendo lo inesperado en el principal atractivo de cada emisión.

Para la conductora venezolana, que inició su trayectoria en la televisión de su país tras participar en el Miss Venezuela 2013 y que desde 2021 desarrolló su carrera en México, esta oportunidad representó la recompensa a años de preparación, castings y puertas que no siempre se abrieron.

“Es una bendición. Estoy muy feliz, sobre todo, muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad de poder hacer este proyecto. Estoy emocionada con todo lo que se ha venido preparando, con los talentos que se han visto en escena. Estoy muy, muy feliz, sin palabras”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

La ex reina de belleza reconoció que este proyecto tuvo un significado especial porque durante años imaginó conducir un formato con esas características. “Este fue un programa que visualicé muchísimo. Se lo pedí mucho a Dios. Cada vez que me preguntaban hasta dónde quería llegar con la conducción o la animación, siempre visualizaba este estilo de programa, justamente por esa capacidad que tiene de hacerte sentir como en casa. Ves el programa desde tu televisión y te trasladas; es algo increíble que jamás voy a dejar de agradecer”.

Precisamente esa cercanía con el público fue uno de los aspectos que más la convencieron de aceptar el proyecto. Además, consideró que el mayor atractivo del reality radica en dar visibilidad a personas con talentos que pocas veces encuentran un espacio dentro de la televisión.

“Lo bonito de este proyecto es que les da una oportunidad a talentos que normalmente no tienen un escaparate. Hay cosas muy diferentes, muy poco vistas, y eso hace que el programa sea muy especial”.

Aunque hoy atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, Marie Claire no olvidó a la joven que hace más de una década comenzó a buscar oportunidades en la industria del entretenimiento. “Me llena de mucho orgullo. Nunca bajé la guardia. Siempre he sido muy determinada, siempre he trabajado mucho, pero también he sido dura conmigo misma y no debería haber sido así, porque al final Dios recompensa a las personas que trabajan con fe y con un buen fin”.

Esa autoexigencia la acompañó durante buena parte de su carrera. Durante años creyó que las oportunidades aparecían una sola vez y que dejar escapar alguna significaba perder el rumbo.

“Yo era fiel creyente de que las oportunidades pasan una sola vez en la vida, pero esta vida me ha demostrado que no. No pasa nada si no estabas preparada para un tren. Ese dicho de que ‘el tren pasa una sola vez’ no es así; pasa muchas veces. Cuando las cosas no salían como yo pensaba, me frustraba, lloraba y decía que no servía para nada. Hoy veo todo este camino recorrido y digo que estaba bien”.

La reflexión nació después de enfrentar numerosos rechazos. Recordó que fueron muchos los castings que no superó y varios los proyectos en los que soñaba participar.

“Han sido muchos ‘no’. Han sido muchos castings que no pasé, muchos programas a los que aspiraba llegar y no pude. Pero cada uno deja una enseñanza. Algo que me ha mostrado la vida y me ha mostrado Dios es que todo pasa por algo. Suena muy trillado, pero es así. Cuando se me cerró una puerta, vino una enorme que jamás pensé que llegaría”.

Con la experiencia, la conductora dejó de ver los tropiezos como derrotas y comenzó a entenderlos como parte del proceso. “Estoy muy orgullosa de lo que fui, de lo que soy y de lo que me voy a convertir”. Incluso aseguró que, si algún día forma una familia, le gustaría compartir con sus hijos la lección que más trabajo le costó aprender. “Quiero enseñarles justamente eso: que también hay que disfrutarse los fracasos”.

Porque, desde su experiencia, los momentos más difíciles también dejan las enseñanzas más valiosas. Hoy, mientras acompaña cada semana a participantes que buscan demostrar talentos fuera de lo común, Marie Claire Harp también celebra su propia historia. Después de 13 años de carrera entre Venezuela y México, encontró el proyecto que durante mucho tiempo imaginó y que, según sus propias palabras, llegó en el momento indicado.