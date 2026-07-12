Critican a Gala Montes por coquetear con Emiliano Aguilar: “Te ves mal”

Algunos de sus seguidores aseguran que se trata de una estrategia para promover su nueva canción, titulada “La mala”.

Pero otros se muestran verdaderamente preocupados por las actitudes que ha tomado Gala Montes en días recientes.

Después de una presunta pelea con su hermana Beba, de la que supuestamente está distanciada, Gala ahora se ha involucrado en otra polémica al contestar de manera reiterada y repetitiva mensajes de Emiliano Aguilar, tanto en su redes sociales como las del cantante.

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Los mensajes de Gala para Emiliano Aguilar

Las versiones de que han comenzado una relación romántica circulan desde hace una semana pero ahora son más contundentes debido a las interacciones de Gala con Emiliano.

En una de esas publicaciones, donde el hijo de Pepe Aguilar publica fotos en su casa sin mayor contexto, Gala escribió cinco diferentes respuestas, incluyendo un “papi”, y varios emojis de corazón y fuego.

Los mensajes de Gala Instagram

Gala publicó luego en su cuenta de X una interacción con Emiliano en la que se entiende que se dedican la canción “Me gustas tú”, de Manú Chao.

Emiliano Aguilar, por su parte, no ha escrito ningún mensaje público en sus redes sociales y tampoco a reaccionado en las de ella.