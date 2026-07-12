Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La pelea de Verónica Castro con Lucía Méndez cuando se reunieron para “Mujeres Asesinas”

La rivalidad de las actrices comenzó en la década de los 80

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
lucia mendez veronica castro.jpg

Lucía Méndez y Verónica Castro

Televisa

La rivalidad de Verónica Castro con Lucía Méndez ha marcado la historia de la farándula mexicano en los últimos 40 años.

Ambas son estrellas de los melodramas desde los años 80 y su competencia por la audiencia ha evolucionado para instalarse también en una batalla en redes sociales entre sus respectivos fans.
Pero esa rivalidad es también un misterio en su origen. ¿Cuándo, cómo y por qué comenzaron a ser enemigas?
La misma Lucía Méndez tiene dudas al respecto.

“Yo no la veo como una rival... yo creo que es más bien ella”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”.

TE RECOMENDAMOS: Livia Brito desea trabajar en paz tras pagarle a paparazzi: Será protagonista de “Infinito amor”

La pelea en “Mujeres Asesinas”

Lucía, sin embargo, sí tiene claro un momento en que su relación se fracturó de manera definitiva: en 2008, cuando se reunieron para la presentación de la temporada de “Mujeres asesinas” en la que ambas participaron.
Pedro Torres, el productor y ex marido de la Méndez había logrado reunirlas no en un mismo capítulo pero sí para la conferencia.
Fue entonces que Lucía sufrió, dice, un desaire de parte de La Castro.

“Antes de la conferencia me llaman de producción y me dicen que Verónica quería que tuviéramos una pelea”.
Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
La primera eliminación estuvo marcada por la salvación del público, que votó por Jazmín para que siga en la competencia
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
Mayo 20, 2026
Famosos
Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes
Mayo 18, 2026
Famosos
Daniela Parra ingresa a ‘MasterChef 24/7’ y le dedica su primer platillo a su papá: “esto lo hago por ti”
Mayo 18, 2026
masterchef (1).jpg
Famosos
Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer
Mayo 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chappoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy pide que rueden cabezas en MasterChef: "¡Que se vayan a la calle de donde salieron!”
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef daniela parra (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef y por qué Dani Parra lloró desconsolada por horas?
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
eliminado masterchef.jpg
Famosos
La verdad detrás de la misteriosa renuncia en MasterChef este 21 de junio: “No son problemas mentales”
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

Es decir, que frente a las cámaras protagonizaran algún pleito pactado ese día.

“Pero yo no me presto para esas cosas”.

Lucía Méndez asegura que aquel día, luego de que ella fue cordial y dirigió palabras de halago, Verónica Castro la miró con molestia y le dijo:
“Tú no captas ¿verdad?”.
Desde entonces, la rivalidad ha crecido cada vez más.

Lucía Méndez Verónica Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pedrito sola perritos denuncia.jpg
Famosos
Caso Pedro Sola: este es el delito por el que lo denunciaron y el castigo en caso de ser culpable
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
giovan-ramos---.jpg
Famosos
Giovan Ramos regresa a México como uno de los rostros más reconocidos de ViX MicrO
Julio 11, 2026
 · 
Nayib Canaán
lucila-mariscal--.jpg
Famosos
Lucila Mariscal confiesa lo que la llevó a mudarse a la Casa del Actor. “Me sentía solita”
Julio 11, 2026
 · 
Grisel Vaca
liviabrito---juicio----.jpg
Famosos
Livia Brito desea trabajar en paz tras pagarle a paparazzi: Será protagonista de “Infinito amor”
Julio 11, 2026
 · 
Edson Vázquez
cancha-luto.jpg
Viral
Futbol de luto: Murió a los 25 años Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica
Descanse en paz.
Julio 11, 2026
 · 
TVyNovelas
HAALANDA BANDA LA PRESTIGIOSA.jpg
Viral
La increíble historia de la banda mexicana que convirtió a Haaland en un corrido ¡y él los escuchó!
El delantero noruego se ha convertido en la sensación con su estilo potente de hacer goles
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
camila jazmín masterchef.jpg
Famosos
Una concursante de MasterChef le quiso ver “la cara de mensa” a la chef Zahie Téllez: “Es una mustia”
Carlos Muñoz, conductor del reality show, explotó contra ella y su amiga jazmín
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose jose anel noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley
La que fuera segunda esposa del Príncipe de la Canción asegura que su acta de matrimonio nunca fue modificada
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores