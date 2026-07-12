La pelea de Verónica Castro con Lucía Méndez cuando se reunieron para “Mujeres Asesinas”

La rivalidad de Verónica Castro con Lucía Méndez ha marcado la historia de la farándula mexicano en los últimos 40 años.

Ambas son estrellas de los melodramas desde los años 80 y su competencia por la audiencia ha evolucionado para instalarse también en una batalla en redes sociales entre sus respectivos fans.

Pero esa rivalidad es también un misterio en su origen. ¿Cuándo, cómo y por qué comenzaron a ser enemigas?

La misma Lucía Méndez tiene dudas al respecto.

“Yo no la veo como una rival... yo creo que es más bien ella”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”.

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La pelea en “Mujeres Asesinas”

Lucía, sin embargo, sí tiene claro un momento en que su relación se fracturó de manera definitiva: en 2008, cuando se reunieron para la presentación de la temporada de “Mujeres asesinas” en la que ambas participaron.

Pedro Torres, el productor y ex marido de la Méndez había logrado reunirlas no en un mismo capítulo pero sí para la conferencia.

Fue entonces que Lucía sufrió, dice, un desaire de parte de La Castro.

“Antes de la conferencia me llaman de producción y me dicen que Verónica quería que tuviéramos una pelea”.

Es decir, que frente a las cámaras protagonizaran algún pleito pactado ese día.

“Pero yo no me presto para esas cosas”.

Lucía Méndez asegura que aquel día, luego de que ella fue cordial y dirigió palabras de halago, Verónica Castro la miró con molestia y le dijo:

“Tú no captas ¿verdad?”.

Desde entonces, la rivalidad ha crecido cada vez más.

