Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos

El presunto romance de Manelyk González y Moisés Peñaloza comenzó cuando ambos estrenaron juntos una obra de teatro.

La experta en realities y el galán de telenovelas fueron shippeados por sus seguidores y ellos, hasta ahora, no habían aclarado su relación.

Pero Peñaloza quiso entrar a La Casa de los Famosos sin ese pendiente. El quinto habitante revelado del reality show de TelevisaUnivision respondió a la pegunta clave: ¿eres soltero?

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Peñaloza respondió contundente:

“Entro soltero y no voy buscando el amor... pero si se da, lo acepto”.

La relación de Moisés Peñaloza y Manelyk

Respecto a Manelyk, dijo que son simplemente amigos y compañeros de trabajo.

“No andamos pero es una persona que se queda para el resto de mi vida”.

Hace un año, el actor era novio de Elaine Haro, justo cuando ella entró a la versión 2025 de La Casa de los Famosos.

Sin embargo, conforme se desarrolló el reality, Elaine construyó varias historias de posibles romances, por lo que Moisés se hizo a un lado.

