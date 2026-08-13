Danna García despide entre lágrimas a su padre: “seguiré esperándote cada mañana”

“Buen viaje Papi... sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”.

La actriz colombiana Danna García se encuentra de luto tras la muerte de su padre, don Jaime García, quien perdió la vida el pasado 11 de agosto.

La estrella de las telenovelas le dedicó un emotivo mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales, acompañado de varias imágenes donde aparecen juntos.

“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor”, escribió Danna.

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Y siguió su mensaje con tristeza:

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje Papi... sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”, compartió la protagonista de ‘Hermanas, un amor compartido’.

Aunque García no dio detalles sobre las causas de la muerte de su padre, sí había manifestado con antelación la buena relación que sostenían y cómo el señor Jaime había influido en sus gustos musicales.

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“Mi papá es fan de toda la música del mariachi y gracias a él es que yo conozco desde muy niña toda la música ranchera. Me acuerdo de que cantábamos juntos canciones de mariachi”, contó a Pulzo hace unos años.

Descanse en paz.

