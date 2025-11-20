Suscríbete
Famosos

Danna García vivió un momento de terror y desesperación en su casa mientras dormía: “He gritado y llorado”

La protagonista de ‘Me Atrevo a Amarte’ estuvo a punto del desmayo al interior de su domicilio.

Noviembre 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Danna-García.jpg

La actriz colombiana vivió un terrible momento al interior de su casa.

Instagram

“El miedo era muy grande”.

En plena madrugada, la actriz Danna García vivió momentos de terror y desesperación que por poco la llevan al desmayo.

La actriz de origen colombiano compartió a través de sus redes sociales el episodio que la dejó en pánico y le quitó el sueño, pues le arrancó la tranquilidad y la dejó completamente vulnerable.

García relató que la noche del 17 de noviembre, estaba descansando en su habitación cuando una sensación extraña la despertó abruptamente. Cuando abrió los ojos, Danna descubrió que un escorpión gigante avanzaba sobre su pecho.

En un acto reflejo, Danna movió al insecto lejos de su cuerpo, de esta forma pudo evitar una picadura.

“Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, relató protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’.

@dgteamperu1

@Danna García 👸 tan linda, casi me desmayo, se asusto con un escorpión #dannagarcia #dannagarciao #Tbt #CapCut

♬ sonido original - DannaGarciaPeru

Y añadió que pese a los intentos por recuperar la calma no pudo. Asegura que la reacción inicial que experimentó fue de pánico absoluto. “Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, expresó.

La angustia que vivió fue tal que, según indicó, estuvo al borde del desvanecimiento. “Casi me desmayo… y sigue vivo”, escribió Danna con una imagen donde mostraba al escorpión en el piso de su recamara.

El terror no se fue del cuerpo de García, pues seguía en estado de alerta, incapaz de conciliar el sueño por miedo a que otro escorpión pudiera aparecer.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“El miedo era muy grande”, aseguró la actriz al decir que sintió la necesidad de compartir el video con sus seguidores para desahogarse.

El episodio, que la propia Danna describió como “un horror” del que aún intenta recuperarse, puso de manifiesto los riesgos que pueden presentarse incluso en el entorno doméstico.

Pese a la colombiana resultó ilesa, el peligro es real. Según expertos, dependiendo de la especie, la picadura de un escorpión puede provocar desde dolor intenso y entumecimiento hasta complicaciones como dificultad para respirar, náuseas, espasmos musculares o problemas cardíacos.

Danna García
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mayela-Laguna-ADN.jpg
Famosos
Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, hizo nueva prueba de ADN a su hijo, ¿qué reveló?
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
diego-klein--.jpg
Famosos
Diego Klein protagonizó y se consolidó como el más cotizado: “El 2025 me cambió la vida”
Noviembre 20, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chino-Estrada.jpg
Famosos
Murió entrañable actor de ‘Mujeres Asesinas’ a los 87 años
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Miss-Jamaica.jpg
Virales
Miss Jamaica sufre aparatosa caída a dos días de la final y la sacan en camilla; “no hay huesos rotos”
Gabrielle Henry desfilaba con su traje de noche sin percatarse que había un hoyo sobre el escenario.
Noviembre 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
eleazar gomez (2).jpg
Famosos
Los provocadores festejos de Eleazar Gómez cada que se salva en La Granja VIP
Eleazar se ha convertido en el favorito del público, que le da los votos necesarios para salvarse
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
estefania de mónaco.jpg
Series y Cine
La noche que no dejaron entrar a la princesa Estefanía de Mónaco al Baby’O
ViX presenta un documental sobre la vida nocturna alrededor del mítico antro que ha sido de moda desde finales delos años 70
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch.jpg
Famosos
Fátima Bosch: ¿cuánto cuesta el traje típico con el que desfiló en Miss Universo y por qué tiene colibríes?
La concursante que representa a México en la final del certamen lució un vestido que tardó siete meses en confeccionarse
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores