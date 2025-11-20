Danna García vivió un momento de terror y desesperación en su casa mientras dormía: “He gritado y llorado”

“El miedo era muy grande”.

En plena madrugada, la actriz Danna García vivió momentos de terror y desesperación que por poco la llevan al desmayo.

La actriz de origen colombiano compartió a través de sus redes sociales el episodio que la dejó en pánico y le quitó el sueño, pues le arrancó la tranquilidad y la dejó completamente vulnerable.

García relató que la noche del 17 de noviembre, estaba descansando en su habitación cuando una sensación extraña la despertó abruptamente. Cuando abrió los ojos, Danna descubrió que un escorpión gigante avanzaba sobre su pecho.

En un acto reflejo, Danna movió al insecto lejos de su cuerpo, de esta forma pudo evitar una picadura.

“Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, relató protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’.

Y añadió que pese a los intentos por recuperar la calma no pudo. Asegura que la reacción inicial que experimentó fue de pánico absoluto. “Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, expresó.

La angustia que vivió fue tal que, según indicó, estuvo al borde del desvanecimiento. “Casi me desmayo… y sigue vivo”, escribió Danna con una imagen donde mostraba al escorpión en el piso de su recamara.

El terror no se fue del cuerpo de García, pues seguía en estado de alerta, incapaz de conciliar el sueño por miedo a que otro escorpión pudiera aparecer.

“El miedo era muy grande”, aseguró la actriz al decir que sintió la necesidad de compartir el video con sus seguidores para desahogarse.

El episodio, que la propia Danna describió como “un horror” del que aún intenta recuperarse, puso de manifiesto los riesgos que pueden presentarse incluso en el entorno doméstico.

Pese a la colombiana resultó ilesa, el peligro es real. Según expertos, dependiendo de la especie, la picadura de un escorpión puede provocar desde dolor intenso y entumecimiento hasta complicaciones como dificultad para respirar, náuseas, espasmos musculares o problemas cardíacos.

