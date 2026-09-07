Detienen al principal sospechoso del as3sin4to del vidente de ‘Hoy’, Farath Coronel; horas antes discutieron

“¡Cállese el hocico a la v*rga, perro, porque usted es empleado, aquí están primero mis lujos y mis placeres y después tu sueldo!”.

El escolta de Farath Coronel, vidente en el programa ‘Hoy’, identificado como Elías ’N’, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por ser el principal sospechoso de su asesinato.

Elías ’N’ y Víctor Manuel Sixtos Vázquez, nombre real de Coronel, habría discutido con el ahora occiso, según las autoridades.

El detenido formaba parte del equipo de seguridad del vidente quien fue encontrado sin vida el viernes 4 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México.

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Luego de que se confirmó el fallecimiento de Farath Coronel, también conocido como ‘La Diabla’, en redes sociales comenzaron a difundirse videos en el que el vidente aparece reclamando a sus escoltas por la manera en la que realizaban su trabajo.

En el clip, Farath les exige cumplir con sus responsabilidades de seguridad y les cuestiona que pidan derechos laborales cuando no cumplen con sus obligaciones, según sus palabras.

“¡Cállese el hocico a la v*rga, perro, porque usted es empleado, aquí están primero mis lujos y mis placeres y después tu sueldo!”, se le escucha a Farath decirle a su equipo de escoltas, previo a su asesinato.

Coronel también habla sobre la organización de su equipo y subraya que mientras uno de los escoltas permanecía afuera, pero debía quedarse dentro de la vivienda.

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“¡Cállese el hocico a la verga perro, porque usted es empleado, aquí están primero mis lujos y mis placeres y después tu sueldo!”, dice Farath a su equipo de escoltas, previo a su asesinato. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/8cl1DxrspF pic.twitter.com/KUcEfDvR0u — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 5, 2026

Finalmente, aunque usuarios indican que descontentos podrían haber sido el móvil por el que se dio el homicidio, hasta el momento las autoridades no lo han confirmado.