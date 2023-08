Daniela Spanic teme por su vida y la de su hija tras la suspensión de medidas de protección

En diciembre de 2022, te dimos a conocer que un juez interpuso a Ademar Nahum una orden de restricción en contra de su exesposa, Daniela Spanic, debido a que la actriz venezolana denunció agresiones físicas y psicológicas hacia ella, luego de haber recibido un golpe en la cabeza saliendo de los juzgados y tuvo que ser operada.

La hermana de Gaby Spanic también reveló hace que su exmarido la chantajeó con que si no le firmaba un papel le iba a quitar a su hija.

Esta mañana, Daniela Spanic acudió en calidad de urgente a los juzgados de lo familiar con su abogado, César Daniel Acosta, y su mánager, Rodrigo Fragoso, para interponer un recurso de protección, ya que la noche de ayer lunes, la actriz recibió la notificación de que las medidas de seguridad para ella y su hija habían sido canceladas.

“Ha habido varias inconsistencias en el proceso, que nos ha llevado a revocar a ciertos abogados del proceso, que eran de su total confianza de Daniela, y ampliaremos las medidas de seguridad, para efectos de que ella siga protegida, para que no se le puedan acercar ciertas personas a su familia, a su domicilio y a los lugares donde ella esté. Ella no podía tener acceso a los expedientes porque me habían revocado del caso y nombran a otros abogados, lo desconozco, pero ya quedé nuevamente como abogado de la señorita Spanic”, indicó César Daniel Acosta, abogado de la actriz.

Por su parte, Daniela comentó que teme por su vida y la de su hija, además confía en que se haga justicia en su caso.

“No se vale, yo me he comportado muy bien, para que esté bien mi hija, pero yo ya no aguanto las mentiras, lo que me han dicho”.