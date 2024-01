Exmarido de Daniela Spanic gana guerra en los juzgados: ¡Destapó error de Gaby Spanic!

La guerra familiar y legal que desde hace 15 años protagonizan las hermanas Gabriela y Daniela Spanic contra Ademar Nahúm, exmarido de esta última, parece haber llegado a su fin, y no precisamente teniendo como vencedoras a las gemelas que, dicho sea de paso, han manejado encuentros y desencuentros aparentemente a conveniencia de ambas.

De hecho, las acciones legales que han emprendido de manera individual o conjunta las des- enmascara como autoras de una madeja de mentiras y complots planeados para mejorar su condición económica a costillas de Ademar.

Uno de los capítulos más recientes en esta historia ocurrió en la CDMX, la mañana del 20 de octubre de 2022, cuando Daniela fue atacada por un sujeto afuera de los Juzgados de lo Familiar; ella estaba formada, aguardando turno para solicitar que su exesposo cumpliera con el convenio de divorcio, cuando el agresor (al parecer un indigente) pasó corriendo y le dio un puñetazo en la nuca, justo del lado donde ella recién había sido operada.

De inmediato se señaló como autor intelectual a Nahúm, a quien, en diciembre de ese año, un juez le emitió una orden de restricción tras la denuncia de agresiones físicas y psicológicas presentadas por la actriz.

Sostuvo que su exmarido la había chantajeado y amenazando con quitarle a su hija en común si no firmaba ciertos documentos referentes a su divorcio. Del sinfín de acusaciones se derivó también un recurso de protección de seguridad para ella y su hija Katalina. En todo momento fue apoyada por su gemela, la actriz Gabriela Spanic, de quien presumía: “Estamos unidas. Ella me dio la fuerza para empezar esta batalla”.

Según información recabada por TVyNovelas, esta guerra tiene un trasfondo más complicado de lo que ha salido a la luz. Resulta que a lo largo del matrimonio Nahúm-Spanic (2007-2017) Gaby siempre sugirió a su hermana cosas que ella podría mejorar gracias a su esposo, en su mayoría de orden económico.

Los problemas entre Ademar y Daniela comenzaron precisa- mente por Gabriela, quien más de una vez fue invasiva en la relación, consta en artículos publicados desde febrero de 2009. Las diferencias persistieron a tal grado, que en diciembre de 2010, él la demandó por difamación de honor.

Gabriela fue siempre la más interesada en el divorcio de su hermana, por lo que pagó a abogados que, en el proceso, interpusieron una denuncia en el Juzgado 3 por violencia familiar, bajo el régimen penal.

Luego,en el Juzgado 5, lo acusaron del mismo delito contra Daniela y su hija Katalina. Nahúm demostró ante las dos salas que no existían rastros de violencia, y por tan-to desecharon las denuncias de Daniela.

No conforme con eso, en un acto irracional, Gabriela Spanic demandó a los jueces por, aparentemente, no haberle quitado los derechos como padre a Ademar.

Ella sostenía la denuncia de Daniela diciendo que él no pagaba pensión ni gastos médicos, además de ser violen- to. Las autoridades colocaron un par de amparos en el juzgado federal, donde se comprobó que las acusaciones de las hermanas fueron mentira; los abogados presentaron las pruebas del empresario quien demostró con facturas, depósitos y comprobantes que se hacía cargo de su hija Katalina.

En palabras textuales de Gabriela Spanic a su hermana, reveladas a través de tres audios difundidos en X (antes Twitter), se escucha: “Yo no te quiero perder y no quiero verte sufrir más, que por culpa de ese señor, que te

ha tratado tan mal, pierdas a tu hija. (...) Y no se puede mensajear por teléfono con él, por favor. (...) tienes que estar con la sartén por el mango. Katalina tiene que aprender a ser libre, tú también ya no sigas viviendo en el círcu- lo vicioso de Ademar. Si la justicia lo atrapa, tú vas a estar más tranquila, Te van a dar el 50% de todo, como remuneración te tienen que pagar todo el sufrimiento. (...) No te quiero asustar, pero yo me espanté mucho cuando el abogado me mandó eso. Yo no quiero que pierdas el juicio, de verdad, ni que perdamos el tiempo ni el dinero, por favor”.

Por ahora, frente a las autoridades, las hermanas Spanic quedaron como mentirosas y eso podría tener consecuencias legales por falsedad de declaraciones.

Sabemos que Ademar Nahúm, además de arrasar en los juzgados compartiendo su verdad, convive abiertamente con su hija y prepara contrademandar cada una de las acusaciones de las hermanas Spanic dentro y fuera de México. De momento, Daniela y Gabriela han perdido relación como consecuencia de los resultados del caso. Gaby quitó los abogados a su hermana, y luego, durante el proceso, volvió a contratarlos.

Ademar no ha querido dar declaraciones, pero sus abogados aseguran que él les pidió no escatimar en gastos para que él pueda limpiar su nombre; ya no permitirá que ni el de él y de su hija sigan estando en medio del escándalo.