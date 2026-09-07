¡Otra vez El Charco de las Ranas! M4TÓ AL MÚSICO de Camilo Séptimo y a su familia, y luego fue a comer tacos

El argentino Diego Sebastián ’N’, identificado como el presunto autor material del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda ‘Camilo Séptimo’, intentó ir a cenar tacos a ‘El Charco de las Ranas’ luego de atacar a la familia del músico.

Este dato perturbador fue dado a conocer por el comunicador Carlos Jiménez, quien destacó en la reconstrucción de hechos:

“Después de haber matado a toda una familia, se fue al ‘Charco de las Ranas’ de Mixcoac. Pero ya pasaba de la medianoche y el lugar ya estaba cerrado”, narró Jiménez.

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Luego, los criminales habrían continuado su trayecto hacia otra zona de la Ciudad de México, ante la imposibilidad de cenar en el sitio.

“Él quería cenar tacos después de haber matado a toda una familia. Como no lo logró, se fue a la colonia Del Valle a ver qué encontraba de cenar”, relató.

Según la información difundida por Jiménez, mientras el presunto responsable buscaba dónde comer, las autoridades ya trabajaban en la escena del crimen dentro del departamento donde fueron halladas las víctimas.

“Mientras el tipo este estaba tratando de cenar sus tacos, la policía y la fiscalía estaban encontrando toda la escena del crimen”, señaló el también llamado ‘C4’.

Diego Sebastián ’N’ y Gerardo ’N’, cómplice y chofer del socio de Meléndez, fueron detenidos horas después del ataque. Según el propio Carlos Jiménez, el argentino les ofreció a los agentes que lo capturaron un millón y medio de pesos en criptomonedas a cambio de que lo dejaran libre, pero los uniformados lo rechazaron.

¿Qué pasó antes el ‘El Charco de las Ranas’?

La cadena de restaurantes ganó notoriedad el 7 de junio de 1999, cuando el presentador de televisión Paco Stanley fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la sucursal ubicada al sur de la Ciudad de México.

El conductor de ‘Una tras otra’ había desayunado con Mario Bezares y Jorge Gil aquella mañana. Tras el desayuno, Paco se adelantó a esperar en su camioneta mientras Bezares permanecía en el sanitario del restaurante.

Minutos después, al menos 20 disparos impactaron contra el vehículo de Stanley, cuatro de los cuales alcanzaron su cabeza y cuerpo, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

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En tanto, Diego Sebastián ’N’ y Gerardo ’N’ permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos, donde enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad a los seres sintientes.