Cynthia Urías denuncia AMENAZAS de Nano Ilianovich en plena grabación de ‘Guerreros Mundiales’

“Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió del hate que me iba a caer en redes”.

La conductora Cynthia Urías denunció públicamente que fue víctima de amenazas por parte de Nano Ilianovich, participante del reality ‘Guerreros Mundiales’. Los hechos habrían ocurrido durante un receso en las grabaciones del programa.

A través de sus historias de Instagram, Cynthia narró que el concursante le advirtió que enfrentaría consecuencias en redes sociales, hecho que calificó como un acto de violencia.

La presentadora dijo estar muy triste y que “nunca había vivido algo parecido a eso… Tengo mi corazón destrozado”.

TE RECOMENDAMOS: Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones

“Soy una mujer que se la parte diario para trabajar y dar lo mejor de mí. Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió del hate que me iba a caer en redes”, detalló Urías.

Continuó diciendo que “Diosito me cuidó y yo traía el micrófono en la mano, y la gente lo pudo escuchar. Si no, nadie me hubiera creído, como a muchas mujeres que sufren de violencia les sucede... ¡No a la violencia!”.

Tras conocer las amenazas, otros conductores de ‘Guerreros Mundiales’ intervinieron en la transmisión para dar a conocer lo que ocurrió y la decisión de sacar al agresor de la emisión.

“En el corte comercial hubo una falta de respeto hacia Cynthia y eso no lo podemos dejar pasar. Quien lo hizo fue Nano, por lo tanto…No vas a poder hablar, lo que determinamos es que por esta ocasión vamos a quitar 200 puntos a ‘Cobras’”.

“Ella dijo que le falté al respeto, pero no lo hice...”, dijo Nano intentando tener una réplica, pero no pudo decir más.

El conductor insistió en su postura y reiteró que el participante ya no formará parte del reality: “Recibo el gafete de Capitán y Nano queda fuera”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN

¿Quién es Nano Ilianovich?

Ilianovich Chalo Díaz es un deportista venezolano especializado en artes marciales mixtas (MMA) que también ha desarrollado una carrera en la televisión.

En México ganó popularidad gracias a su participación en programas de competencia como ‘Exatlón México’ y ‘Guerreros 2020’. Posee cinturón negro en jiu-jitsu y taekwondo, además de contar con formación en Muay Thai. Su experiencia lo llevó a formar parte del reality ‘The Ultimate Fighter Latinoamérica’, producido por la UFC.

En su cuenta de Instagram, Nano rechazó que haya amenazado a Cynthia Urías: