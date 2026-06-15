Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN

Cuando parecía que había encontrado en México un lugar para reconstruir su vida personal y profesional tras años de polémicas en Estados Unidos, Drake Bell vuelve a quedar en el centro de la controversia.

TVyNovelas pudo confirmar que el cantante y actor estadounidense enfrenta una denuncia en la Ciudad de México por presuntas amenazas y extorsión, en un caso que también involucra a su actual pareja, Ela Vidal.

De acuerdo con información obtenida por esta revista, el empresario español Aitor García presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la Ciudad de México. Como resultado de dicho procedimiento, nos enteramos de que existe una carpeta de investigación abierta para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos que permitan acreditar la posible comisión de algún delito.

SEÑALAMIENTOS SIN SUSTENTO

Hasta el momento, es importante subrayar que se trata de una investigación en curso. No existe una resolución judicial que establezca responsabilidades y todas las acusaciones deberán ser analizadas por las autoridades correspondientes.

Según consta en información y documentos relacionados con la denuncia consultados por TVyNovelas, Aitor García acusa a Drake Bell y a Ela Vidal de haber participado presuntamente en una estrategia para perjudicarlo y desacreditarlo públicamente.

De acuerdo con los señalamientos contenidos en la denuncia, una de las versiones que presuntamente habrían difundido consistía en afirmar que García habría sostenido una relación sentimental con Vidal, quien actualmente mantiene una relación con el intérprete estadounidense. Incluso, según los mismos señalamientos, también se habría asegurado que el hijo que espera la joven sería del empresario español y no del cantante. García rechaza dichas versiones y sostiene que forman parte de una serie de acciones destinadas a dañar su reputación.

De hecho, existen pruebas que confirman que Aitor no tocó a Ela y que Drake le pide dinero.

La denuncia sostiene además que estas afirmaciones habrían sido utilizadas presuntamente como un mecanismo de presión. Según la acusación, Bell y Vidal habrían intentado obtener de García la cantidad de 10 mil dólares. Será la investigación ministerial la encargada de determinar si existieron conductas que puedan constituir un delito o si los hechos denunciados carecen de sustento legal.

La noticia ha causado sorpresa dentro del medio artístico debido a la notoriedad de los involucrados. Bell es una de las figuras más reconocidas de la television juvenil gracias al éxito internacional de Drake & Josh, programa que lo convirtió en un fenómeno de popularidad a principios de los 2000. Sin embargo, la trayectoria del actor también ha estado acompañada de diversas controversias que marcaron su vida pública en Estados Unidos. En los últimos años, el cantante fortaleció su vínculo con México, país donde ha desarrollado gran parte de su actividad profesional reciente y donde cuenta con una de las bases de admiradores más sólidas de toda su carrera.

EL ESCÁNDALO REGRESA A SU VIDA

Con presentaciones, colaboraciones musicales y constantes muestras de cariño hacia el público mexicano, Bell encontró en nuestro país una segunda oportunidad profesional. Precisamente por ello, la existencia de una investigación de esta naturaleza vuelve a colocarlo bajo el escrutinio público.

La persona que presentó la denuncia también cuenta con una larga trayectoria dentro de la industria musical. Originario de San Fernando, Cádiz, España, Aitor García comenzó a destacar desde muy joven como compositor. Con apenas 19 años consiguió uno de sus primeros grandes éxitos gracias al tema Como un bolero, interpretado por Raúl. La canción logró una importante repercusión comercial y abrió las puertas para que desarrollara una carrera dentro de la composición y producción musical. Posteriormente colaboró con diversos artistas y agrupaciones, acumulando experiencia en distintas áreas de la industria. Entre sus trabajos más conocidos figura Le pido a Dios, tema que contribuyó al posicionamiento del dueto Kiko & Shara.

Además de su faceta creativa, García construyó una carrera empresarial dentro del entretenimiento. Actualmente se desempeña como CEO de 17 Veinte Entertainment, compañía especializada en management artístico y producción de eventos. En 2023, Sony Music México anunció el lanzamiento de One Life Music, de cuyo sello Aitor García asumió funciones directivas. Actualmente también es conocido por desempeñarse como mánager del cantante mexicano Aleks Syntek.

De acuerdo con la información obtenida por TVyNovelas, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación. Como ocurre en cualquier procedimiento de esta naturaleza, corresponderá a las autoridades analizar documentos, testimonios y cualquier otro elemento que pueda incorporarse a la carpeta.

PRISIÓN Y SANCIONES ECONÓMICAS

La extorsión es considerada uno de los delitos más graves dentro del sistema penal mexicano. De manera general, este ilícito se configura cuando una persona busca obtener un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza mediante amenazas, intimidación o presiones ejercidas sobre otra persona. Las sanciones específicas dependen de diversos factores, incluyendo la legislación aplicable, la forma en que presuntamente ocurrieron los hechos y los elementos de prueba que puedan acreditarse durante una investigación y un eventual proceso judicial.