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Cynthia Rodríguez presume su embarazo y Carlos Rivera le dedica TIERNO MENSAJE a su hija, María

En plenas Fiestas Patrias, la exconductora de ‘Venga la Alegría’ eligió el color Rosa Mexicano para presumir a su bebé desde el vientre.

Septiembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos-Rivera.jpg

Cynthia Rodríguez está feliz y a la espera de conocer a su segunda hija.

Instagram/Getty Images

“Preciosas mías”.

A casi dos meses del anuncio del embarazo de su segunda hija, quien llevará el nombre de María, la conductora de televisión, Cynthia Rodríguez, volvió a presumir unas tiernas fotos de su pancita.

Fue el 22 de julio pasado cuando Cynthia y Carlos Rivera confesaron lo ilusionados que están por la llegada de su segundo bebé, luego del nacimiento de León, el 3 de agosto de 2023.

Aunque se han mostrado herméticos en los detalles y en lo que comparten en redes sociales, la exconductora de ‘Venga la Alegría’ sí ha posado para las cámaras en un par de ocasiones embarazada.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”

En plenas Fiestas Patrias, Cynthia eligió un color rosa mexicano para tomarse una fotos y contar lo feliz que se encuentra junto a su hijita.

“Mi María, mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos cada día”, escribió Rodríguez.

Ante el mensaje lleno de ternura, el intérprete oriundo de Huamantla, no dudó en comentar a la publicación de la también intérprete: “Preciosas mías”, junto a un par de emojis con ojos enamorados.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé

El amor entre Cynthia y Carlos

Luego de varios años de noviazgo, la pareja se casó en junio de 2022, en una ceremonia íntima que mantuvieron en privado. Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya habían comentado en diversos momentos sobre su deseo de formar una familia y ahora están a pocos meses de recibir a María, su segunda hija.

Cynthia Rodríguez Carlos Rivera embarazada
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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