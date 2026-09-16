Cynthia Rodríguez presume su embarazo y Carlos Rivera le dedica TIERNO MENSAJE a su hija, María

“Preciosas mías”.

A casi dos meses del anuncio del embarazo de su segunda hija, quien llevará el nombre de María, la conductora de televisión, Cynthia Rodríguez, volvió a presumir unas tiernas fotos de su pancita.

Fue el 22 de julio pasado cuando Cynthia y Carlos Rivera confesaron lo ilusionados que están por la llegada de su segundo bebé, luego del nacimiento de León, el 3 de agosto de 2023.

Aunque se han mostrado herméticos en los detalles y en lo que comparten en redes sociales, la exconductora de ‘Venga la Alegría’ sí ha posado para las cámaras en un par de ocasiones embarazada.

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En plenas Fiestas Patrias, Cynthia eligió un color rosa mexicano para tomarse una fotos y contar lo feliz que se encuentra junto a su hijita.

“Mi María, mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos cada día”, escribió Rodríguez.

Ante el mensaje lleno de ternura, el intérprete oriundo de Huamantla, no dudó en comentar a la publicación de la también intérprete: “Preciosas mías”, junto a un par de emojis con ojos enamorados.

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El amor entre Cynthia y Carlos

Luego de varios años de noviazgo, la pareja se casó en junio de 2022, en una ceremonia íntima que mantuvieron en privado. Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya habían comentado en diversos momentos sobre su deseo de formar una familia y ahora están a pocos meses de recibir a María, su segunda hija.