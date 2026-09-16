Aleks Syntek grita barbaridades en show del 15 de septiembre: "¡Cállate, soy el Maestro Syntek!”

Aleks Syntek tuvo una crisis emocional a fines de 2025, cuando incluso ingresó a rehabilitación y canceló su gira.

El cantante, en esas fechas, fue acusado públicamente de acoso contra integrantes de su banda. Esto se sumó a su larga trayectoria de polémicas centradas sobre todo en una cruzada contra el reggaeton, al que considera moralmente incorrecto.

Syntek volvió a los escenarios tras un breve retiro voluntario y este 15 de septiembre se presentó en la explanada de la alcaldía Benito Juárez como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

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¿Qué dijo Aleks Syntek en su show del 15 de septiembre?

Sus actitudes erráticos y comentarios exaltados se hicieron virales en redes sociales, donde circulan videos de lo que dijo respecto a Bad Bunny, La Voz Kids, los argentinos, los influencers y hasta de su “pobreza":

“Con las regalías que me dan, como me dan poquitas, solo me alcanzan para una chamarra de supermercado”.

Hacia el final del show, su enojo subió de tono, peleó a gritos con un fan y dio por terminado el concierto.

A continuación, algunas de las frases que gritó:

"¿Por qué Bad Bunny es el número 1? El otro día dijo: ‘después de un concierto me hago una...’ Yo no quiero a ese señor en mi concierto porque yo no tengo la primaria trunca, yo sí estudié”. “De pronto todos te traicionan y acabas viviendo en Infonavit porque ya nadie escucha tus canciones” “Muy poca gente sabe que los argentinos son los mejores sicólogos del mundo. Y uno de ellos me dice: ´ahora todos van con los coaches de vida en vez de venir conmigo que estudié ocho años’. Pues sí, lo mismo pasa conmigo que tengo 35 años de carrera” “Y triunfé 35 años y salió un día un güey y dijo: Aleks Syntek es un cu... y ya me funaron y me cancelaron”. "¿Nunca quisiste una verdad de Aleks Syntek? "¿Quién quiere subir al escenario Es bien bonito darle un besito a una mujer... y no las estoy acosando”. “Dijeron en Colombia que yo no podía ser maestro de La Voz Kids porque iba a viol4r a los niños”. “Ustedes están con otra verdad diferente a la mía, yo vivo en un mundo y ustedes en un mundo bizarro. Busquen la verdad” "¡Te estoy hablando. Ya cállate. Soy el maestro Syntek. Soy el tío Syntek!”