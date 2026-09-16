Aleks Syntek grita barbaridades en show del 15 de septiembre: "¡Cállate, soy el Maestro Syntek!”

Aleks Syntek tuvo una crisis emocional a fines de 2025, cuando incluso ingresó a rehabilitación y canceló su gira.
El cantante, en esas fechas, fue acusado públicamente de acoso contra integrantes de su banda. Esto se sumó a su larga trayectoria de polémicas centradas sobre todo en una cruzada contra el reggaeton, al que considera moralmente incorrecto.
Syntek volvió a los escenarios tras un breve retiro voluntario y este 15 de septiembre se presentó en la explanada de la alcaldía Benito Juárez como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.
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¿Qué dijo Aleks Syntek en su show del 15 de septiembre?
Sus actitudes erráticos y comentarios exaltados se hicieron virales en redes sociales, donde circulan videos de lo que dijo respecto a Bad Bunny, La Voz Kids, los argentinos, los influencers y hasta de su “pobreza":
“Con las regalías que me dan, como me dan poquitas, solo me alcanzan para una chamarra de supermercado”.
Hacia el final del show, su enojo subió de tono, peleó a gritos con un fan y dio por terminado el concierto.
A continuación, algunas de las frases que gritó:
- "¿Por qué Bad Bunny es el número 1? El otro día dijo: ‘después de un concierto me hago una...’ Yo no quiero a ese señor en mi concierto porque yo no tengo la primaria trunca, yo sí estudié”.
- “De pronto todos te traicionan y acabas viviendo en Infonavit porque ya nadie escucha tus canciones”
- “Muy poca gente sabe que los argentinos son los mejores sicólogos del mundo. Y uno de ellos me dice: ´ahora todos van con los coaches de vida en vez de venir conmigo que estudié ocho años’. Pues sí, lo mismo pasa conmigo que tengo 35 años de carrera”
- “Y triunfé 35 años y salió un día un güey y dijo: Aleks Syntek es un cu... y ya me funaron y me cancelaron”.
- "¿Nunca quisiste una verdad de Aleks Syntek?
- "¿Quién quiere subir al escenario Es bien bonito darle un besito a una mujer... y no las estoy acosando”.
- “Dijeron en Colombia que yo no podía ser maestro de La Voz Kids porque iba a viol4r a los niños”.
- “Ustedes están con otra verdad diferente a la mía, yo vivo en un mundo y ustedes en un mundo bizarro. Busquen la verdad”
- "¡Te estoy hablando. Ya cállate. Soy el maestro Syntek. Soy el tío Syntek!”
@soytuamaperro
Aleks Syntek se presentó en la alcaldía Benito Juarez el 15 de Septiembre para poder celebrar la Independencia de México, y todo salió raro. Qué capacidad de incomodar al público ♬ sonido original - Soy tu ama, perro