¿Luis Miguel sigue en el hospital? ¿Cuándo lo operaron? ¿Cuántos millones gastó? Esto sabemos de su salud

El misterio alrededor de la salud de Luis Miguel no hace sino aumentar cada día.

Nuevas versiones circulan cada vez que se habla del cantante de balada pop mexicano más popular en los últimos 20 años.

Hace un mes, el programa de Univisión “El Gordo y la Flaca” informaron que Luis Miguel estaba en el hospital Mount Sinai de Nueva York, uno de los más prestigiosos por la calidad de sus cardiólogos y la tecnología de punta en su equipamiento.

Martha Figueroa, biógrafa del cantante, aseguró que era una noticia falsa.

“Hablé con la mano derecha de Luis Miguel y me dijeron que no está en el hospital”.

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El reporte de Univisión, sin embargo, se hizo más firme con dos noticias más: el Sol se habría registrado bajo el apellido de su madre y tras varios días en terapia intensiva, fue puesto en piso y finalmente lo dieron de alta.

Esta semana, sin embargo, una revista española informó que Luis Miguel sigue en el hospital y que fue sometido a una operación.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Luis Miguel?

Entre todas las versiones, hay algunas certezas que el Raúl de Molina, el titular de El Gordo y la Flaca, declaró en su programa de hoy.

“Luis Miguel está o estuvo en el hospital. Y no fue por un procedimiento sencillo porque en Estados Unidos no te retienen en el hospital por cualquier cosa, tiene que ser algo grave”.

El otro elemento de verdad entre tanto rumor, dice el periodista, es que el cantante fue sometido a una operación. No se sabe la gravedad de su padecimiento pero todo indica que la cirugía fue hacia la tercera semana de mayo.

Por supuesto, Paloma Cuevas, pareja actual de Luis Miguel, estuvo siempre con él.

Y un dato importante: De Molina asegura que el cantante estaría gastando una fortuna en su tratamiento.

"¿Ustedes saben cuánto cuesta un día de hospital en Mount Sinai? Ahora ¿saben cuál es la cuenta por dos semanas? Eso debe estarle costando unos 400 mil dólares (unos 7 millones de pesos)”.

Luis Miguel, mientras tanto, como siempre lo ha hecho, se mantiene en silencio.

