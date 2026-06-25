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Destapan EL PARADERO de Sergio Andrade: estas serían sus últimas direcciones en México

El depredador nunca imaginó que su propia hija lo pondría de regreso en el centro de la conversación en busca de que pague por sus atrocidades.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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En últimos días, la hija de Sergio Andrade se ha dado a la tarea de poner en su lugar al líder del clan Trevi-Andrade. Y es que de manera repentina, Antonia se desmarcó de él, le reclamó, lo señaló y además exhibió imágenes actuales del productor musical, sin dejar de lado que ya lo denunció ante la Interpol y la Fiscalía General de la República.

Al tiempo, una de las víctimas y exesposa de Andrade, Aline Hernández, también comenzó a difundir las fotos actuales de Sergio para dar con su paradero y pueda pagar por los crímenes que ha esquivado impunemente.

“Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan… pero este pdf y abusador así luce hoy”, escribió Aline.

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“Compartan y difundan para dar con él. El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio #callarnoesopción #sergioandrade #sebusca #depredador #verdadyjusticia”.

Ante los hechos, ya circulan versiones sobre el paradero de Sergio Andrade, aunque la ubicación exacta no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Diversos medios y periodistas han seguido el rastro del depredador Andrade. Dentro de ellos Jorge Carbajal o Javier Ceriani destaparon que tras salir de prisión habría vivido en Cuernavaca, Morelos.

antonia andrade.jpg

La hija de Sergio Andrade

Instagram

Luego, se habría mudado a Tlalnepantla, en el Estado de México, donde vecinos pudieron confirmar que vivió un tiempo antes de volver a intentar evadir su rastro.

Trascendió que el pasaporte de Andrade tiene como última dirección una casa en Yucatán, mientras que su licencia de conducir señalaría un domicilio en Veracruz.

Sergio Andrade, ¿dónde está?
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En tanto, Carbajal ha rastreado al exproductor en la capital yucateca y ha notificado que se ha hospedado en lugares como el hotel Mucuy y movilizándose por tren. El periodista reveló que Andrade ha tenido intenciones de emprender acciones legales por intentar señalar su paradero.

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Por su parte, Ceriani destapó que vivió un tiempo en España y en su búsqueda dio con el hospital en el que estuvo internado y hasta habló con Antonia, quien le exigió que parara de buscarlos.

Hasta el momento, el paradero especificó de Andrade permanece como desconocido.

sergio andrade clan Trevi-Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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