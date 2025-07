El Abelito y su nivel de estudios: ¿qué tan preparado está el “Mini Licenciado”?

El Abelito se ha ganado el cariño del público con su carisma, ocurrencias y participación en La Casa de los Famosos México 2025, pero pocos saben que detrás de su imagen divertida hay una formación académica que ha sorprendido a muchos. ¿Estudió una carrera universitaria? ¿Terminó la prepa? ¿Tiene algún título profesional? Aquí te contamos todo sobre su nivel de estudios y por qué no es solo “el mini licenciado” de cariño.

El Abelito, originario de Villanueva, Zacatecas, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de donde se graduó en 2024, usando desde entonces el nombre “El Mini Licenciado” con orgullo.

Aunque su estatura de alrededor de 1.14 m, producto de una condición de talla baja con falla motora, ha marcado su identidad, su inteligencia y humor han sido clave para sobresalir en las redes sociales.

Combina su formación académica con el entretenimiento digital

Durante la pandemia, Abelito explotó en plataformas como TikTok e Instagram gracias a sus videos de comedia, estilo de vida rural y contenido musical, llegando a reunir más de 3.9 millones de seguidores

La combinación entre su formación académica y su dedicación al entretenimiento digital le ha valido el reconocimiento más allá de internet. Ha colaborado en videoclips con artistas del regional mexicano como Marca Registrada y recibió invitaciones a programas como Tentados por la Fortuna de TV Azteca y la serie Par de Ideotas

Proviene de familia circense

Antes de ser famoso, Abelito acompañaba a su padre quien trabajaba en circos regionales como Hermanos del Circo o Hermanos Berti. De pequeño lo llamaban “Frijolito”, nombre con el que participó en los shows al lado de su mamá y papá.

“Desde muy chiquito me gustó la escuela, le echaba ganas, pero a veces los fines de semana acompañaba a mi papá a hacer los shows, de repente me pusieron de payasito (...) Yo agradezco mucho a mi papá que me hubiera jalado, fue lo que me abrió al mundo, tener esa perspectiva”, dijo a Multimedios Televisión.

Un influencer consolidado

Tiktok fue la plataforma con la que Abelito se dio a conocer. Actualmente tiene casi 4 millones de seguidores en esa red.

El Abelito no solo es humor y espontaneidad: su licenciatura en Economía demuestra que se puede ser influencer sin descuidar la educación formal.

Con este perfil tan singular, ahora impacta a la audiencia masiva como participante en La Casa de los Famosos México 2025.