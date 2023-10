Quiénes son todos los hijos de Cristian Castro

Cristian Castro se enteró que va a ser papá por cuarta vez por los medios, pero te decimos quiénes son los otros tres hijos del cantante

En la más reciente edición de TVyNovelas te contamos que “a sus ya próximos 49 años, Cristian Castro será papá de nuevo, ahora con la guapísima argentina Maite Barra, quien ha sido su novia intermitente, un puerto seguro al que siempre regresa desde mediados de 2016”.

La información salió a la luz en “un periódico argentino que asegura que la futura mamá ya tiene tres meses de gestación, noticia que tiene de plácemes al Gallito feliz”. Por ello, te decimos quiénes son los demás hijos del intérprete de ‘Por amarte así’, ‘Nunca voy a olvidarte’ y ‘Azul’, entre otros éxitos.

¿Quiénes son los hijos de Cristian Castro?

Simone Candy

Ya tiene 18 años, es buena estudiante y conduce su propio auto. Tiene un fuerte parecido a Cristian Castro, pero también a su mamá, la abogada argentina Valeria Liberman.

Mikhail Zaratustra

Tiene 16 años, y dicen que es un clon del cantante. Cristian poco los ve, pues su madre, que es abogada, ganó la custodia total de ambos y le quitó todo lo que pudo a su ex.

Rafaela

Tiene nueve años, toca el piano y es influencer. Por un posteo de Paola Eraso, su mamá, se distanciaron de la familia Castro, así lo dio a conocer Verónica Castro hace un tiempo.

Verónica Castro confirma el distanciamiento con sus nietos

En una entrevista exclusiva con la periodista Pati Chapoy, Verónica Castro abrió su corazón y confirmó el distanciamiento con sus tres nietos, aparentemente por problemas con sus mamás.

Ante la pregunta de si aún ve a los hijos de Valeria Liberman y Cristian, Verónica Castro fue tajante: “No, la verdad no; sólo los vi una vez y costó mucho dinero. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, pero fue una pésima pareja para mi hijo, nunca la quise. Yo veía sus intenciones desde antes de que se casara, ella lo sabía. No me gusta que una mujer haya hecho daño a otra para separar a mi hijo de su primera esposa, y hacer algo muy extraño para poderlo atrapar nuevamente”, dijo la actriz.

“Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos; los amo, los extraño y estaría increíble que algún día me visitaran y me dijeran ‘¡Hola, abuela!’. Ahorita el niño debe tener 16 años, y Simone 18, ya tienen edad para buscar a su papá o buscarme a mí, pero seguramente estuvieron cercanos a una dosis de odio, de mentiras, y todo el mundo lo sabe. Ojalá que ellos quieran corroborarlo”, aseguró la ojiverde.

Y respecto a Rafaela, hija de la colombiana Paola Eraso, comentó: “A ella tampoco la veo. Hubo una diferencia con su mami, no estábamos de acuerdo en algunas cosas que se me hacen agresivas, y yo nunca me he llevado con la agresión. Me dolió en el alma que se la llevaran, porque tenía agarrado el corazón de Rafaela. A lo mejor ella se acordará de mí algo, y en algún momento me vuelve a buscar”, declaró la protagonista de telenovelas como ‘Rosa salvaje’ y ‘Los ricos también lloran”.