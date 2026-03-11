Suscríbete
Itatí Cantoral revivió el momento en el que Eduardo Santamarina le pidió matrimonio porque Cristian Castro la PRETENDÍA

La actriz narró cómo después de que Santamarina le pidiera un tiempo, ella comenzó a salir con el hijo de Verónica Castro.

Marzo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Itatí-Cantoral.jpg

Itatí Cantoral narró cómo le pidieron matrimonio casi al mismo tiempo Eduardo Santamarina y Cristian Castro.

“‘A ver, qué traes hija, me vino a ver Cristian Castro para pedirme una canción y me fue a pedir tu mano, que se quiere casar contigo, que está enamorado de ti’”.

La actriz Itatí Cantoral contó una anécdota que pocos conocían y que dejó al descubierto cómo su novio en ese momento, Eduardo Santamarina, tuvo miedo de perderla y actuó con rapidez.

Y es que la famosa estrella vivió un fugaz encantamiento con el cantante Cristian Castro en una etapa donde estaba distanciada de Santamarina.

“Yo estaba en la casa de Lindavista con mis papás, estaba haciendo ‘Aventurera’ y era novia de Eduardo Santamarina… habíamos terminado. Eduardo estaba trabajando con ‘El Güero’ Castro en la telenovela ‘Serafín’.
“Me dijo ‘necesito un tiempo porque no estoy seguro si realmente estoy enamorado de ti’”, argumentó Santamarina a Itatí, por lo que ella se hizo a un lado y siguió con sus proyectos.

Para ese entonces “Cristian Castro ya era súper famoso y yo me acuerdo que cuando salió el sencillo de ’No podrás’, todas las mujeres bailábamos, gritábamos, llorábamos, porque qué voz y qué guapo”, contó Cantoral sin advertir lo que estaba por ocurrir.

“Como 15 días después llego a casa y me dice mi mamá: ‘hija, adivina quién te habló. Cristian Castro. Que porque te van a hablar de su disquera porque quiere que seas la modelo de su próximo sencillo que se llama ‘Volver a amar’. Y que nos vamos a Miami a hacer el video”.

La actriz mencionó que viajó con Castro y con su mamá, Verónica, para la filmación, no sin antes esperarla en el aeropuerto con un ramo de flores. En todo momento, Itatí no dejó de mencionar lo caballeroso que siempre se comportó Cristian.

“Después del video comenzamos a salir, pero nada más salimos dos o tres veces. Me fue a ver a ‘Aventurera’ y justamente después del video salimos publicados en toda la prensa”, expresó Itatí.

Las imágenes no pasaron inadvertidas para Eduardo Santamarina y aunque Itatí seguía con planes con Cristian, algo ocurrió en el medio. La estrella filmaba una telenovela junto a Alicia Machado y Juan Ferrara, momento que fue aprovechado por Eduardo.

“En el apuntador escucho la voz de Eduardo Santamarina diciendo ‘¿te quieres casar conmigo?’, pero lo escuché yo y todos los que traían el apuntador. El foro se prendió, bajó Eduardo, nos abrazamos, llevó a su nana con el anillo de compromiso, y me dice ‘dime que no andas con Cristian Castro, necesito que te cases conmigo ya, mañana, porque te vas a arrepentir. Sí, el lunes, quiero ir a tu casa ahorita’”, le dijo un desesperado Santamarina.

Y continuó con su relato contando que Cristian ya le había pedido su mano a su padre, don Roberto Cantoral. “Fue a ver a mi papá a la Sociedad de Autores y Compositores, me habla mi papá y me dice ‘a ver, qué traes hija, me vino a ver Cristian Castro para pedirme una canción y me fue a pedir tu mano, que se quiere casar contigo, que está enamorado de ti’”.

Itatí ya llevaba casi tres años con Eduardo y lo consideraba “el amor de su vida”, por lo que no dudó en elegir al veracruzano.

Santamarina le pidió a Itatí que lo levara frente a sus padres para oficializar el compromiso.

“Me quiero casar con su hija, ya tengo todo arreglado, el domingo llegan mis papás de Veracruz y ya tengo aquí al juez que nos va a casar, pero quisiera que me dejen quedar en su casa porque yo tengo mucho miedo de que le hable Cristian Castro y que se arrepienta”, narró Cantoral.

Y también recordó que “sí se quedó a dormir en mi cuarto, yo me quedé a dormir con mi mamá. El domingo nos casamos. El Lunes me habla Cristian Castro, nunca se me va a olvidar”.

Finalmente, Itatí le dijo a Cristian que no podían continuar saliendo, que ya era una mujer casada y ante la sorpresa, el cantante insistió en que se volvieran a ver, pero ella fue contundente.

“Me voy a casar también por la iglesia y te voy a pedir un favor, no me vuelvas a marcar’, así fue mi despedida con el Cristian Castro”, concluyó la actriz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
