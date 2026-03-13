Actor de ‘Soy tu dueña’ reaparece tras años ALEJADO de las telenovelas… ¡y revela que fue papá de gemelos!

“Aunque fue un retiro voluntario, porque fuimos papás por primera vez, tuvimos gemelos”.

Un querido actor reconocido por su participación en el melodrama ‘Soy tu dueña’, regresa a las pantallas luego de varios años alejado de los reflectores y se integra a ‘El renacer de la luna’.

Se trata de Fabián Robles quien también formó parte de proyectos como ‘Mi camino es amarte’ y ‘Por amar sin ley’.

El histrión compartió su emoción por volver a los foros de televisión: “Iba a mi primer llamado bastante contento y me sentí muy decepcionado porque uno para apreciar las cosas, lamentablemente se las tiene que quitar un rato”, dijo a ‘Rosa Distrito’.

“Aunque fue un retiro voluntario, porque fuimos papás por primera vez, tuvimos gemelos, por primera vez fui padre”, compartió.

TE RECOMENDAMOS:Robles reveló también que en ese tiempo que estuvo lejos de los sets de filmación, se convirtió en papá por primera vez y de gemelos.Fabián expresó su agradecimiento y entusiasmo al sumarse a las filas de ‘El renacer de la luna’. “Estoy muy contento (de regresar) sobre todo con el personaje porque, obviamente, trabajar en lo que te gusta es una fortuna, pero encontrarte con este gran personaje, en este gran proyecto, es la primera vez que trabajo con el productor”, declaró.

El galán de las letenovelas subrayó que volver a Televisa lo hace sentirse como en casa, sobre todo al reencontrarse con amigos.

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Finalmente, relató cómo fue que se unió al elenco, que cuenta con la participación de estrellas como Matías Novoa, Marisol del Olmo, Marlene Favela, Flavio Medina y René Casados, entre otros.

“Afortunadamente me encuentro con viejos amigos, con actores conocidos, técnicos, me siento como en casa. Dos años acaban de cumplir (mis bebés). Me habla Roy y me dice: '¿quieres unirte?’. Estoy hace un mes cuidando a los bebés... me habla y me dice: ‘esta es la sinopsis, empezamos a grabar’, imposible no aceptarlo con ese gran personaje”, concluyó.

