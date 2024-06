El ‘Coque’ Muñiz reveló los alarmantes motivos que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia

Hace apenas un par de días, se dio a conocer que Jorge ‘Coque’ Muñiz había tenido que ser ingresado al hospital de urgencia debido a diversas complicaciones que impactaron considerablemente en su salud. Esta noticia causó gran preocupación entre sus colegas y seguidores, que en todo momento desearon su pronta recuperación.

Ahora que los pronósticos parecen pintar mejor, fue el propio actor quien se pronunció respecto a su situación, aclarando cuáles habrían sido las razones detrás de este difícil episodio.

¿Qué le pasó al ‘Coque’ Muñiz?

De acuerdo con las primeras versiones que circularon de su internamiento, trascendió que Jorge Muñiz presentó indicios de una fuerte bronconeumonía, la cual se habría manifestado poco después de que ofreciera un exitoso concierto en Playa del Carmen, ocasión en la que lucía aparentemente bien. No obstante, es probable que los cambios de clima que se suscitaron en esa ciudad hayan interferido con la rápida evolución de este problema.

Por lo que a su regreso a la Ciudad de México, manifestó diversos síntomas que lo alarmaron y lo motivaron a buscar atención, pues presuntamente experimentó fuertes dolores en el pecho, mismos que serían resultado del esfuerzo que su sistema respiratorio estaba haciendo.

La recuperación está siendo favorable para el actor

Ante las constantes muestras de apoyo que ha recibido y la insistencia del público por saber cómo se encuentra, Jorge ‘Coque’ Muñiz emitió un comunicado a través de redes sociales, en el que explicó un poco de su estado y aclaró cómo fue que se tomó la decisión de internarlo.

“Debido a una baja de oxigenación y muy alta presión, me ingresaron al Hospital Español. No se preocupen, los exámenes salieron bastante bien, pero con recomendaciones precisas”, explicó el cantante, aseverando que la pronta intervención de los médicos resultó crucial para que su caso no adquiriera mayores proporciones.

Hasta ahora se sabe que permanece en esta clínica ubicada en Polanco, donde deberá esperar actualizaciones y la posible fecha para que sea dado de alta, algo que se espera ocurra pronto. Mientras esto sucede, el querido actor aprovechó para agradecer por todos los mensajes positivos que ha recibido, externando cuánto lo conmueve saberse tan querido por sus compañeros y fanáticos.