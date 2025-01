“Me fui decepcionado": Coque Muñiz no salió muy contento de “Quién es la máscara”

“Yo creo que es un gran proyecto, quizá a mí no me fue bien”.

Tras darte a conocer la investigación por presunto fraude de Anahí en "¿Quién es la máscara?”, el nombre del programa resuena pese a que ya no está al aire actualmente, y exparticipantes comentan sobre su experiencia.

Así ocurrió con Jorge ‘Coque’ Muñiz, quien visitó el programa “Todo para la mujer”, y dijo que no volvería a participar. “Yo creo que es un gran proyecto, quizá a mí no me fue bien”, confesó el cantante.

“Yo no fui a pedir que ganara... Lo que descubrí que cuando terminé, Carlos Rivera comentó y me lo dijo: '¡cómo es posible que con tu carrera le hayas entrado a esto!’. Y yo ya sabía que estaba fuera antes de mi segunda participación”, confesó Coque, quien fue el participante “Balero”, en la edición de 2023.

“Antes de que hiciera una participación ya sabía que estaba fuera por lo que me comentaron. No es que me hayan dicho, yo sentí que ya estaba fuera”.

“Desafortunadamente no puse mis condiciones, o a lo mejor no estaba preparado para concursar. Me fui triste y decepcionado, porque ahí no tiene nada que ver los años de trabajo, no sales con un letrero diciendo ‘tengo 40 años en Televisa, trátenme bien’, a lo mejor mi cabeza estaba en ese mood. Yo lo que sentí es que no me merecía tan rápido estar fuera, porque es un concurso”.