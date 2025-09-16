Suscríbete
Consuelo Duval protagonizó su propia novela e hizo todo para conocer a la amante de su esposo

La actriz recordó cómo descubrió la infidelidad de su pareja y qué hizo para encarar a la novia del padre de sus hijos.

September 16, 2025 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval-infidelidad.jpg

Consuelo Duval recordó cuando conoció a la amante de su esposo.

“(La chava) andaba con mi esposo. Andaba con el papá de mis hijos”.

Consuelo Duval tiene un perfil de mujer fuerte, alegre y decidida, mismo que le ha ayudado a enfrentar las dificultades que se le han presentado en la vida como una infidelidad.

La actriz y conductora se ha referido poco públicamente al padre de sus hijos Paly y Michel, sólo se sabe que los abandonó cuando los pequeños tenían entre 3 y 5 años.

“Muchas veces sentí mucho coraje en contra del papá de mis hijos por haberme dejado sola… Hoy siento lástima y compasión. De lo que se perdió”, escribió bajo una foto que colgó en redes sociales y donde disfruta de la compañía de sus hijos.

Sin embargo, fue en 2019 cuando Duval, al ser cuestionada por sus compañeras de ‘Netas Divinas’ si alguna vez había revisado el teléfono de su alguna de sus parejas y que había encontrado, reveló cómo protagonizó su propia telenovela.

Consuelo relató que se había enterado de la traición de su entonces pareja, por lo que orquestó conocerla y reprocharle que mantuviera un romance con su exmarido.

“Estaba yo de stalkear y le hablé a la chava y le dije que iba a haber un casting y entonces me encontré con ella en Televisa, yo con peluca y ojo verde. (La chava) andaba con mi esposo. Andaba con el papá de mis hijos”, rememoró.

Los hechos que describió Consuelo ocurrieron cuando sus hijos eran muy pequeños. La conductora dice que llegó a su casa y “veo que tiene el teléfono de esta vieja, le marco, le digo que hay un casting en Televisa, que nos veamos en recepción. Yo con mi peluca, ella llega, la veo llegar, se sienta junto a mí, y le digo: ‘¿vienes al casting’?, y me dice ’sí’. Le digo: ‘yo te conozco, fuiste a una boda’, a una boda que no me llevó a mí sino que se la llevó a ella”.

Y añadió que “yo ya sabía que me estaba poniendo el cuerno con esa vieja… Me dijo ‘no voy a ir a la boda’, y luego sí fue a la p*nche boda, pero con ella”.

La protagonista de ‘La Familia P-Luche’ siguió su farsa como reclutadora bajo la premisa de reclamarle e incluso hacer un escándalo al descubrirse como la esposa engañada, pero la historia dio un giro.

“Entonces le dije ‘te vi en una boda, ¿cómo te dice tu novio?’, ‘Ranita’ (respondió). (Le pregunto) ’¿Ariel se llama?’, (y confirmó que sí). Y le digo ‘¿es casado?’, (y responde) ‘no, claro que no, yo tengo papá y mamá, yo nunca haría eso’. Me dio ternura la p*nche vieja y ya no le dije nada”, indicó la actriz.

Por último y antes de separarse definitivamente, dio la estocada final. “Cuando llegué a la casa, me acosté en la cama, llegó mi esposo y le dije: ‘A mí nunca me has dicho ranita’, y ya, me divorcié”, remató Consuelo.

La anécdota dejó más que sorprendidas a sus compañeras de la emisión, Daniela Magún, Paola Rojas, Natalia Téllez y Jackeline Bracamontes.

consuelo duval
