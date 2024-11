Consuelo Duval quedó destrozada tras una muerte cercana: su desgarrador adiós

La actriz mexicana reveló que un doloroso golpe llegó a su vida y la vistió de luto hace unas horas, algo que la dejó con una tristeza que ella misma calificó de “indescriptible” aunque también con una sensación de tranquilidad ya que alcanzó a darle el último adiós a su amigo cercano.

¿Qué pasó con Consuelo Duval y cómo reaccionó el mundo de la farándula ante esta muerte que, como ella misma aceptó, “la tomó por sorpresa”? Estos son los detalles que entristecieron a los más de cinco millones de seguidores que “Nacaranda” tiene en Instagram.

TE RECOMENDAMOS:

¿A QUIÉN DESPIDIÓ CONSUELO DUVAL EN SU CUENTA DE INSTAGRAM?

A través de su cuenta de Instagram, Consuelo Duval confirmó con todo el dolor de su corazón que hace unas horas murió “Caspita”, un perrito que adoptó en el 2019 y que se convirtió en su compañero más fiel.

“No puedo describir la tristeza que siento”

“Hoy la muerte me tomó por sorpresa y me quitó a mi Caspita… Estaba a punto de terminar de grabar cuando me llamaron para decirme que algo andaba raro con él… Llegué a tiempo, se me murió en los brazos”, se lee en parte del post que la actriz publicó y que hasta el momento acumula más de 103 mil Me Gusta.

Consuelo Duval acompañó su publicación con un tierno carrusel de fotos en donde se aprecian los mejores momentos que vivió al lado de “Caspita” a lo largo de los cinco años que el animalito vivió en su casa, con todas las comodidades que correspondió con su amor incondicional.

“No puedo describir la tristeza que siento”, reconoció Consuelo Duval, cuyo post se inundó de mensajes de condolencias por parte de figuras como Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Galilea Montijo, Ricardo Fastlicht, Paul Stanley, María León, José Ron, Tania Lizardo, Marjorie de Sousa, Verónica Montes y, claro, miles de internautas que también experimentaron la pérdida de una mascota querida.

¿CUÁNTOS PERRITOS TIENE CONSUELO DUVAL?

Además de su trabajo en la televisión mexicana, Consuelo Duval es reconocida por su noble labor con los animales, ya que en sus ratos libres ayuda a que las mascotas rescatadas de la calle tengan una mejor vida: de hecho, ella misma puso el ejemplo con la adopción de varios perritos.

Actualmente, Consuelo Duval tiene más de cinco perros, todos ellos rescatados de las calles y con nombres tan curiosos como “Dalilah”, “Chuleta”, “Tomasa”, “Mochito”, “Pancho” y “Binni"; tristemente, “Caspita” partió de este mundo el 04 de noviembre, lo que dejó un hueco irreparable en la vida de la actriz.