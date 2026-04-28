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Confirman el regreso al set de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ a una semana del ASESIN4TO de miembros del equipo

Fue la protagonista de la serie, Carmen Villalobos, quien anunció que volverán a las grabaciones sin sus compañeros.

Abril 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Carmen Villalobos confirmó que volverán a las grabaciones de la serie.

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“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos”.

Fue Carmen Villalobos, una de las protagonistas de la serie ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, quien confirmó el retorno a las grabaciones luego del violento episodio que enlutó al equipo técnico de la producción en Bogotá, Colombia.

La intérprete, recodada por dar vida a la desalmada ‘Catalina Santana’, expresó un mensaje en redes sociales donde anunció que el equipo volverá al trabajo, pero lo hacen distintos.

“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos”, escribió la actriz.

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Y es que según reportes difundidos por medios de comunicación colombianos, un sujeto identificado como Josué Cubillos acribilló a miembros de la producción mientras trabajaban en exteriores del Instituto Roosevelt, una de las locaciones de la serie.

Los hechos dejaron como saldo la muerte de Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Cárdenas.

Carmen también subrayó el valor del trabajo detrás de cámaras y el impacto que tiene su labor en cada rodaje. “Los actores somos los de mostrar, pero sin la base no habría nada que mostrar”, expresó.

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Por su parte, Majida Issa, quien personifica a ‘La Diabla’, catalogó los últimos días como “devastadores” y mostró su duelo en redes sociales con un moño negro en señal de luto.

Otras figuras del elenco como elenco como Elizabeth Gutiérrez y Catherine Siachoque, también se mostraron consternados ante las muertes de sus compañeros.

NO TE VAYAS SIN LEER: Luto en “Sin senos sí hay paraíso": Ataque a producción dejó al menos dos muertos

Trascendió que para el regreso al rodaje buscan rendir homenaje a Nicolás y Henry para poder continuar el proyecto del que formaban parte.

Carmen Villalobos Sin Senos Sí Hay Paraíso Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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