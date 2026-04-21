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Osvaldo de León tuvo un PRESENTIMIENTO y se puso a salvo antes de que mataran a compañeros de set

Un sujeto con trastorno psicótico llegó a los foros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y acabó con la vida de dos trabajadores.

Abril 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un sujeto con un “trastorno psicótico” asesinó a dos trabajadores de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ y Osvaldo de León tuvo un presentimiento.

Getty Images/Instagram

“En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”.

El actor Osvaldo de León sorprendió al dar a conocer que tuvo un presentimiento ante la tragedia ocurrida en el set de la serie ’Sin senos sí hay paraíso’, hasta donde un sujeto mató a dos de sus compañeros.

El sospechoso del ataque que se graba en Bogotá, Colombia, padecía un “trastorno psicótico”, revelaron las autoridades luego de que se conocieran videos con la secuencia de los hechos.

Medios locales recogen que el sujeto, identificado como José Cubillos, no tenía la intención de robar ni de interrumpir las grabaciones sino que su actuar fue motivado por su estado de “desorganización del pensamiento”.

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El ataque dejó como saldo la muerte de dos integrantes de la serie así como del presunto agresor la tarde de este sábado 18 de abril.

“Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, dijo Carmen Villalobos, una de las protagonistas del proyecto.

Pero quien sorprendió fue el actor Osvaldo de León, quien también participa en la serie, y que asegura haber recibido un “mensaje de Dios” que lo llevó a abandonar el lugar donde se suscitó el crimen.
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El histrión dijo que ese día por la mañana llegó a su camerino, como de costumbre, pero algo distinto pasó, por lo que le hizo caso a sus sensaciones. “Puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”, contó.

De León, dijo que guiado por su intuición se fue y que incluso alertó a algunos de sus compañeros.

“Al ver a mi compañero Yankel, le dije que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas. Esto no es algo que suelo hacer; reconozco que fue Dios dándome dirección”, afirmó.

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El actor señaló que finalmente él y otros miembros del equipo abandonaron el sitio antes de que ocurriera la tragedia, lo que le ha generado sentimientos encontrados.

“Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo”, lamentó.

Tras lo sucedido, De León hizo un llamado a la oración por las víctimas y sus familias.

Sin Senos Sí Hay Paraíso Osvaldo De León tragedia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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