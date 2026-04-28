‘Tino’ de ‘Parchís’ llora la muerte de su padre: “Gracias por tu vida y por tu ejemplo”

Este 27 de abril de 2026, Constantino Fernández, mejor conocido como ‘Tino’ o ‘La ficha roja’ del popular grupo infantil en los 80’s, ‘Parchís’, dio a conocer el sensible fallecimiento de su padre, don Próspero Fernández Pérez.

El progenitor del cantante español perdió la vida a los 95 años en Barcelona.

‘Tino’ no compartió más detalles sobre la muerte de su padre, nacido en Barakaldo, en el País Vasco, España, sin embargo sí le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Adiós Papá, sabes que “…yo también TE QUIERO MUCHO”, desde que tengo uso de razón hasta que la deje de tener. Gracias por tu vida y por tu ejemplo, pero sobre todo por TU AMOR”, escribió el también actor en su cuenta de Instagram.

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Las muestras de afecto ante la pérdida de don Próspero no se hicieron esperar y ‘Tino’ recibió miles de mensajes de condolencia. Por ello, pudo escribir otro mensaje a sus amigos y seguidores expresando:

“Gracias por todos vuestros comentarios de cariño y apoyo, espero que entendáis que no tenga la actitud necesaria para contestaros como casi siempre hago. Perdonadme. Poco a poco iré recuperando el aliento… GRACIAS”.

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Descanse en paz.