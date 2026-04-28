Conductor de Foro TV confirma enamorado: “los rumores son ciertos, TENGO NOVIO”

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”.

Uno de los presentadores de Foro TV está feliz con su relación y por ello decidió gritar a los cuatro vientos que está enamorado de su novio. El también reportero de N+, originario de Baja California, destacó que desde hace más de 10 años que llegó a la ciudad de México, nunca escondió su orientación sexual.

Además, compartió que fue llamado como “el reportero que salió del clóset”, sin embargo rechazó este dicho pues “nunca he estado en el clóset”. Aseguró también que mucha gente de la comunidad le dice que lo ven como un ejemplo.

La confirmación del romance ocurrió luego de que publicara una foto en sus redes sociales donde aparece con su pareja en el estadio Alfredo Harp Helú, particularmente mientras presenciaron el partido San Diego contra los Diamonbacks de Arizona. Esto como parte del primer juego de las Series de Grandes Ligas de Beisbol.

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”, escribió en su cuenta de Instagram.

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¿Quién es el reportero que confirmó su romance?

Se trata de Said Ochoa, conductor y reportero con amplia trayectoria en los medios de comunicación. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo televisivo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

También estudió un posgrado y una maestra en Comunicación y Media Studies por la Universidad Complutense de Madrid.

Ochoa ha trabajado como conductor en Foro TV y reportero y redactor de ‘Al Aire’ con Paola Rojas. Su experiencia incluye colaboraciones en Primero Noticias, Noticieros Televisa Mexicali, Grupo Radio Fórmula y N+.

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¿Quién es el novio de Said Ochoa?

Se trata de Octavio Martínez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac.

Tiene estudios en Ortopedia y Traumatología por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Cuenta con una alta especialidad en Cirugía Articular por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y completó un Diplomado en Investigación Clínica Experimental en Salud en la misma institución.