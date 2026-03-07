Pablo Perroni confirma su ROMANCE con el joven actor Axel Santos: “Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo”

“Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo y sentir todo tu apoyo mientras cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

Después de divorciarse de la ex Timbiriche, Mariana Garza, Pablo Perroni se declaró bisexual, abriendo la puerta al amor de hombres y mujeres. Pasaron siete años de su truene para que presentara en redes sociales a su nueva pareja, un joven actor llamado Axel Santos.

Pablo acudió a la puesta ‘Playbill’, donde participó Axel, y así hizo oficial su noviazgo con unas tiernas palabras que compartió en Instagram junto a una serie de fotografías.

“Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo y sentir todo tu apoyo mientras cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

Por su parte, Santos reaccionó al mensaje indicando que “es que no hay palabras para tanto, te amo Pablo Perroni”.

La pareja ya había parecido públicamente en noviembre de 2025, durante la alfombra roja de los Premios Impulse, sin embargo aún no era oficial su relación.

Pese a que no hay más detalles sobre el romance, se trata del comienzo de una unión en donde Pablo y Axel lucen muy enamorados.

¿Quién es Pablo Perroni?

Es un actor con amplia trayectoria en series y melodramas. Algunos de los proyectos en los que ha participado son ‘Sin rastro de ti’, ‘Vecinos’, ‘Yo no creo en los hombres’ y ‘La Candidata’.

Además, fue nominado en 2017 a los Premios TVyNovelas por su actuación en la serie ’Sin rastro de ti’.

Actualmente, Pablo dirige el Teatro Milán y sigue con su carrera en las pantallas. De 2006 a 2019 estuvo casado con Mariana Garza con quien procreó a María Perroni Garza, también actriz y que forma parte de la obra de teatro ‘Matilda, el musical’.

¿Quién es Axel Santos?

El actor formó parte de ‘Rosario Tijeras’ y dio vida a ‘Marcos’. Asimismo, ha destacado en obras de teatro como ‘Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor’, ‘Como quieras perro ámame’ y ‘Afterglow’.