Pablo Perroni confirma su ROMANCE con el joven actor Axel Santos: “Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo”

Luego de que Pablo se divorciara de Mariana Garza, se declaró bisexual.

Marzo 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El ex de Mariana Garza tiene un nuevo amor.

“Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo y sentir todo tu apoyo mientras cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

Después de divorciarse de la ex Timbiriche, Mariana Garza, Pablo Perroni se declaró bisexual, abriendo la puerta al amor de hombres y mujeres. Pasaron siete años de su truene para que presentara en redes sociales a su nueva pareja, un joven actor llamado Axel Santos.

Pablo acudió a la puesta ‘Playbill’, donde participó Axel, y así hizo oficial su noviazgo con unas tiernas palabras que compartió en Instagram junto a una serie de fotografías.

“Gritar a los cuatro vientos cuanto te amo y sentir todo tu apoyo mientras cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

Por su parte, Santos reaccionó al mensaje indicando que “es que no hay palabras para tanto, te amo Pablo Perroni”.

La pareja ya había parecido públicamente en noviembre de 2025, durante la alfombra roja de los Premios Impulse, sin embargo aún no era oficial su relación.

Pese a que no hay más detalles sobre el romance, se trata del comienzo de una unión en donde Pablo y Axel lucen muy enamorados.

Una actriz de Papás por conveniencia reveló cómo asimiló que su papá se declarara bisexual tras divorciarse

