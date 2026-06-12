¿Por qué Lupita Jones coronó a Celinee Santos tras perder la final de La Casa de los Famosos?

Celinee Santos fue segundo lugar de La Casa de los Famosos Telemundo.

Pero ella dice que siete como si hubiera quedado en primer lugar porque ganó el cariño del público.

Celinee se enfrentó a Fabio Agostini en el último día del reality show. Cuando Jorge Poza anunció que el ganador era el modelo e influencer español, Celinee fue empujada por Kunno hacia un lado de centro del escenario, ya que se acercó impetuoso para festejar con su amigo.

A partir de ese momento, el foro de La Casa de los Famosos se dividió en dos: por un lado, el team de Fabio que brincaba y gritaba de alegría por su triunfo; y detrás de ellos, el team Celinee, con Laura Zapata y Lupita Jones consolando a Celinee por su segundo lugar.

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En ese momento, Lupita Jones se acercó y le colocó una banda en el pecho y una corona en la cabeza.

La corona para Celinee

Jones, que fue la primera Miss Universo mexicana y que dirigió por más de tres décadas el concurso nacional de esta categoría, demostró de esa manera y con el simbolismo de la corona y la banda, que “Celinee es la reina del pueblo”.

Hay que recordar, además, que Celinee fue efectivamente reina de belleza: ganó Miss República Dominicana en 2024.

Emocionada por el gesto de Lupita Jones, la ganadora del segundo lugar de reality show dijo: