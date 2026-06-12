Kunno quiere repetir su beso con el ganador de La Casa de los Famosos Telemundo

Kunno fue uno de los más emocionados con el triunfo de Fabio Agostini en la sexta edición de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo.

En el set del programa, cuando estaba a punto de anunciarse si ganaba Fabio o Celinee, Kunno se ve al fondo visiblemente nervioso e incluso tocándose el pecho en señal de incertidumbre.

Esta Casa de los Famosos fue especialmente polarizada con equipos rivales que se insultaron y se agredieron incluso físicamente.

Kunno y Fabio formaron parte del equipo de Tierra y establecieron, mientras ambos estuvieron dentro del reality, una conexión especial.

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El beso de al polémica entre Kunno y Fabio

En la tercera semana se dio incluso una promesa particular: ambos estaban nominados y se dijeron mutuamente que si se salvaban, se darían un beso.

Efectivamente se salvaron pero no se dieron el beso. Pero una semana despué, Kunno lo reclamó y lo obtuvo.

Durante los posicionamientos, Kunno se paró frente a Fabio y le dijo: “Quiero mi beso”.

Fabio le respondió: “Ven acá, perra, cumpliendo como siempre” .

Horas antes de la final de La Casa de los Famosos, Kunno publicó un mensaje en Instagram para apoyar a Fabio, que se enfrentó a su archirrival Celinee.

En ese mensaje, Kunno prometió que si Fabio ganaba, se repetiría el beso. Publicó además, una edición del ósculo original.

En el video donde se da conocer a Fabio como ganador, se puede ver a Kunno tan emocionado que empuja a Celinee, lo que se convirtió en tendencia en redes sociales.

