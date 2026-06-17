Condenan al HIJO DE LA PRINCESA heredera de Noruega a 4 años de prisión por dos cargos de vi0l4ci0n

Tremendo escándalo está sacudiendo a la realeza, pues se dio a conocer que Marius Borg Hoiby, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, fue condenado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de violación.

Hoiby fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos que enfrentaba y absuelto de otros dos.

También fue condenado por violencia doméstica contra una expareja, por amenazas e infracciones de tráfico.

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El joven, de 29 años, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 de prisión. Había sido acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres mientras estaba dormidas o incapacitadas para resistirse entre 2018 y 2024. Y también enfrentaba otros cargos por delitos menores.

El juicio en su contra duró seis semanas y concluyó en marzo tras los testimonios de varias denunciantes y la presentación de pruebas, incluidos mensajes, imágenes y videos del teléfono de Hoiby.

El hijo de la princesa había negado las acusaciones de violación aunque admitió algunos delitos menores relacionados con drogas, infracciones de tráfico y el incumplimiento de una orden de alejamiento.

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El caso ha despertado un gran interés internacional debido a la vinculación de Hoiby con la familia real. Aunque no ostenta ningún título nobiliario ni desempeña funciones oficiales, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit —fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, heredero al trono de Noruega— y creció en el mismo hogar que el futuro rey.