Concursante de MasterChef insulta a Zahie Téllez y se encienden las alarmas por su actitud

MasterChef 24/7 ha mostrado al público momentos preocupantes como las faltas de respeto de Lancer hacia Claudia Lizaldi.

El cambio de formato del programa (por primera vez los concursantes se muestran todo el día y toda la noche ante las cámaras) ha generado una nueva dinámica, incluyendo reacciones preocupantes como la de Michelle, que estuvo a punto de un ataque de ansiedad por una mala crítica a su platillo.

Michelle cocinó un risotto que no le gusta a la chef Zahie Téllez, quien le espetó: "¡Incomible!”.

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¿Qué le pasó a Michell, concursante de MasterChef?

Michelle se derrumbó desde que la anunciaron que tendría un mandil negro, es decir que está en riesgo de eliminación está semana.

En ese momento tuvo un arranque de enojo y aventó su mandil blanco, tomó el negro salió corriendo.

Al llegar a la casa de MasterChef, comenzó a llorar inconsolable. Isabel Carvajal, una de los expertos que trabajan diariamente con los concursantes tuvo que contenerla: la tomó fuerte de los brazos y la agitó mientras le decía:

“Contrólate ¿ya estás fuera (del reality)? Entonces contrólate”.

Tras varios minutos, Michelle dejó de llorar pero entonces explotó contra Zahie Téllez, a quien llamó estúpida y la acusó de “meterle el pie”.

Horas más tarde, Michelle fue confrontada por los tres chefs y por Claudia Lizaldi.

La concursante se mostró arrepentida y le pidió perdón pero entre el resto de los concursantes quedó la sensación de que Michelle “no sabe controlar sus emociones”.