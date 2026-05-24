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¿Quién es el futbolista mexicano que aparece en el video de Shakira “Dai Dai”?

La cantante colombiana usa la Inteligencia Artificial para recrear escenarios

Mayo 23, 2026 • 
Alejandro Flores
shakira (4).jpg

Shakira hace un guiño a la CDMX

Captura Youtube Sony

Con escenarios creados por Inteligencia Artificial, Shakira presentó “Dai Dai”.

La canción oficial de la justa mundialista de 2026 muestra a la cantante colombiana en tres lugares diferentes, pero sin duda el principal es una escenario que remite a los barrios marginales de Uganda.
Y por supuesto, ahí Shakira está acompañada por Ghetto Kids, los niños de la fundación del mismo nombre que se han hecho virales por sus coreografías fantásticas y espectaculares.
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Pero también aparece en un estadio de futbol, en una segmento en el que la canción se torna aún más festiva mientras la colombiana nombra algunos de los países que jugarán y sus futbolistas más destacados del momento.

¿Quiénes aparecen en el video de Shakira?

Y en ese listado aparece obviamente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi representando a Portugal y Argentina respectivamente. Pero también se menciona a México.
La selección de futbol actualmente todavía no tiene la lista definitiva de jugadores. El entrenador Javier Aguirre ha declarado que todavía contempla a algunos futbolistas que militan en el extranjero o que están en una especie de lista alternativa y que está observando.
En el video de Shakira, sin embargo, uno de esos futbolistas es el que aparece representando a México y se trata de Santiago Giménez, el hijo del Chaco Giménez.

Santiago ha tenido una carrera de altibajos pero sin duda es uno de los mexicanos más exitosos en Europa en los cinco años recientes.

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Alejandro Flores

Sin embargo, actualmente juega en el Milan y su producción ha sido escasa: apenas hizo un gol en la presente temporada, lo que ha puesto en duda su titularidad con la selección.

Una lesión en el tobillo el año pasado lo ha dejado fuera de ritmo y hoy suma ya 200 días sin anotar gol en partido oficial. Para Javier Aguirre, sin embargo, la opción natural es tenerlo de delantero en la selección junto con Raúl Jiménez.

Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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