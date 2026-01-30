Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé

“No hay palabras suficientes para expresar nuestra agonía”.

Una popular y querida creadora de contenido dio a conocer que su hija Lulu perdió la vida a los 6 años, el pasado martes 27 de enero.

La influencer compartió una imagen en Instagram en la que aparece su mano, la de su esposo y la de su hija.

“Día 2236: Alas de ángel. 6 años, 3 meses y 29 días. Con el corazón destrozado y sumido en el dolor, les comunicamos que nuestra querida Lulu falleció ayer plácidamente en nuestros brazos, rodeada y profundamente amada por toda su familia”, dijo la australiana Erin Oudshoorn.

Y agregó que “Dave y yo estamos completamente devastados. No hay palabras suficientes para expresar nuestra agonía. Nuestra pequeña se ha ido”, concluyó.

En 2020, Erin Oudshoorn mencionó que Lulu fue diagnosticada, cuando tenía 11 semanas de nacida con el Síndrome de West, “un tipo raro de epilepsia”.

La influencer documentaba en sus redes sociales desde sus estudios clínicos hasta el sufrimiento con los espasmos que aparecían en su cuerpecito. En tanto, los médicos le informaron a Erin que la condición de su hija era “incurable” y que no creían que su cerebro se hubiera formado correctamente en el útero.

Debido a su enfermedad, Lulu tenía convulsiones repentinas y no podía caminar por sí misma, por lo que tomaba terapias físicas.

“No sabía nada sobre la epilepsia. Supuse que con la medicación lograríamos que dejara de tener convulsiones y que estas se aliviaran”, contó en 2023 la inlfuencer.

“Por desgracia, Lulu ha probado unas 15 y (ninguna ha funcionado). Los doctores tampoco encuentran la causa de su epilepsia, por lo que sigue teniendo convulsiones todo el día, todos los días, y es absolutamente horrible verlo”, agregó.

Pese a lo terrible de perderla, Lulu pudo cumplir 6 años, por lo que festejaron el grande.

“Lulu, mi amor, te adoramos con locura. No tienes ni idea de lo mucho que te queremos. Espero que los próximos seis años sean cada vez mejores. Nuestro mundo es un lugar mejor contigo en él”, anotó la famosa en su felicitación a su hija.