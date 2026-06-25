Comediante HUMILLA a ‘La Wanders Lover’ en ‘Guerra de Chistes’: Radamés se burla y no la defiende

“Porque también es mi lugar de trabajo y es mi programa y tampoco me va a gustar que me traten así”.

Fue ‘La Wanders Lover’ quien tuvo que soportar la humillación y que su expareja, Radamés de Jesús, avivara manifestaciones en su contra lejos de defenderla. Y es que en un reciente programa de ‘Guerra de Chistes’ tuvieron como invitada a la comediante regia ‘Ana Show’.

En la grabación de la emisión se observa como la rubia ingresa al set, abraza a Juan Carlos Casasola y a Radamés, mientras que a ‘La Wanders’ le da la mano y se presenta.

“Mucho gusto, Ana Show. Dijo que no me conocía, que no me ubica... comediante de Monterrey, a donde viniste a trabajar”, inicia de golpe la regia. Y ‘La Wanders’ revira: “pero no vine a trabajar por ti ni es tu ciudad”. A lo que ‘Ana Show’ responde: “Pero sí es mi bar. Las casas de Oscar Burgos son mis bares”.

El intercambio de palabras siguió y la integrante de ‘Guerra de Chistes’ advirtió: “Yo no la conocía y no tengo que conocer a todas las comediantes”.

TE RECOMENDAMOS: Arturo Carmona y Cristián de la Fuente protagonizan pelea en ‘Perfume de Gardenias’ que casi llega a golpes

A lo que la regiomontana destapó: “Tengo un chorro de trayectoria, lo que pasa es que me ha pasado que muchos comediantes no me mencionan y se les pasa porque son hombres y son de Monterrey, pero yo no quiero permitirme en mi carrera que alguien que viene de otras partes de la ciudad venga aquí y no sepa quienes somos los comediantes porque aquí nos apoyamos mucho”.

Al tiempo agregó que estaba muy contenta “porque hace como 10 años que quería venir, yo sé que la señora (‘Wanders’) ya tiene su edad. Yo estaba muy chiquita cuando la veía en la tele”.

“Porque también es mi lugar de trabajo y es mi programa y tampoco me va a gustar que me traten así”.

En ese momento, Yered Licona, nombre real de la expareja de Radamés, decidió defender su sitio y le manifestó de frente a ‘Ana Show’:El show continuó sin Licona, quien abandonó el programa ante la indiferencia de sus compañeros y los ataques de la invitada.

Luego, en la sala del programa, Radamés, Casasola y ‘Ana Show’ intentaron aclarar lo ocurrido.

“Con toda la pena y lo tengo que decir, ‘Wanders’, ella está en este proyecto y se ha sabido desde hace veinte años que es como la fórmula del cine de ficheras, o sea que entre los comediantes tienen una nalg*, un cul* ahí para llamar la atención como lo hacían el ‘La Hora Pico’, en ‘No Empujen’, siempre la imagen femenina. Así como yo metí a una chica a mi programa porque es la imagen femenina y no por eso tiene que tener talento y mucho menos creerse comediante porque discúlpenme, pero ‘La Wanders’ no es comediante”, atajó.

En medio de las palabras de ‘Ana Show’, Radamés soltaba chistes sobre la madre de su hija y le daba el lugar a la invitada. En ese momento salió a hablar Casasola.

NO TE VAYAS SIN LEER: Flor Rubio sepulta “Dulce y picosito”, transmite en vivo SOLA y responde a youtubers

“Tendré que salir a defender a ‘La Wanders’, ella tiene una comedia involuntaria. Ciertamente empezó como el atractivo visual del programa, pero fue aprendiendo, fue creciendo y su comedia, que a mí me gusta muchísimo y todo lo que ella hace me gusta muchísimo, me divierte mucho y a la gente le divierte mucho”, dejando sobre la mesa que nunca les había pasado una situación así y que esperaba que se solucionara.

Pero ‘Ana Show’ no bajó el nivel de ataque y externó: “A mí me hubiera gustado contar un chiste, ella y yo, a ver sinceramente quién sabe contar mejor un chiste sin tener que enseñar el cul* ni tet*s”.

Finalmente, en imágenes detrás de las cámaras del programa, ‘La Wanders’ visiblemente molesta, le reclama a Radamés su actitud. “Yo sí soy leal con ustedes y ustedes conmigo no. Tráguenselo”.