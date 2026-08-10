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¡Mariana Ochoa la del Barrio sí existe! Estos son los mejores memes de su entrada al Exilio en LCDF

Agosto 10, 2026 • 
Alejandro Flores
Mariana ochoa memes exilio.jpg

Mariana Ochoa, en el Exilio

X

La aparición de Mariana Ochoa en El Exilio no pudo ser más dramática.

La actriz y cantante tendrá una segunda oportunidad para regresar a La Casa de los Famosos pero primero debe vivir dos días en El Exilio, un espacio acondicionado para vivir en eso que los economistas llaman pobreza relativa: tendrá comida pero poca, tiene muebles pero desvencijados, tiene tele pero chiquita.
Mariana vivirá ahí hasta el martes junto a Ximena Herrera. Las dos fueron expulsadas del reality show y ahora la gente debe votar por alguna de ellas.
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Pero la aparición de Mariana llamó la atención: estaba cabizbaja, sentada en la cama destartalada del cuarto que luce mal pintada.

Sostenía una taza de café con las dos manos y parecía que estaba a punto de descubrir una tragedia.

La escena le recordó a muchos a María la del Barrio, el icónico personaje de la telenovela de Thalía.

Efectivamente, la imagen con la que entró al Exilio la actriz y cantante era muy similar al de aquella pepenadora que vivía en el barrio Juan Dieguito y que un día conoce a un hombre millonario que le cambia la vida.

La propia Ochoa reaccionó a los memes que la comparaban con la telenovela y escribió en su cuente de X:
“Mariana la del Barrio soy”

Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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