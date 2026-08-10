¡Mariana Ochoa la del Barrio sí existe! Estos son los mejores memes de su entrada al Exilio en LCDF

La aparición de Mariana Ochoa en El Exilio no pudo ser más dramática.

La actriz y cantante tendrá una segunda oportunidad para regresar a La Casa de los Famosos pero primero debe vivir dos días en El Exilio, un espacio acondicionado para vivir en eso que los economistas llaman pobreza relativa: tendrá comida pero poca, tiene muebles pero desvencijados, tiene tele pero chiquita.

Mariana vivirá ahí hasta el martes junto a Ximena Herrera. Las dos fueron expulsadas del reality show y ahora la gente debe votar por alguna de ellas.

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Mariana Ochoa en el Exilio siendo el meme viviente de Calamardo pidiendo limosna con ese look... 🤣#LaCasaDeLosFamososMéxico#LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jd0aSVb8YC — 𝕆𝕞𝕒𝕣 (@OmmarRG) August 10, 2026

Pero la aparición de Mariana llamó la atención: estaba cabizbaja, sentada en la cama destartalada del cuarto que luce mal pintada.

Momentos épicos de La Casa de los Famosos México 📺



🔵Muchos usuarios consideraron que Mariana Ochoa parecía que se había perdido en La Isla junto con la familia P. Luche 😳#MarianaOchoa #LCDLF6 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/YikkRC9S84 — ML Noticias (@mlnoticiasmx) August 10, 2026

Sostenía una taza de café con las dos manos y parecía que estaba a punto de descubrir una tragedia.

La escena le recordó a muchos a María la del Barrio, el icónico personaje de la telenovela de Thalía.

Efectivamente, la imagen con la que entró al Exilio la actriz y cantante era muy similar al de aquella pepenadora que vivía en el barrio Juan Dieguito y que un día conoce a un hombre millonario que le cambia la vida.

Mariana Ochoa actuando asi en el exilio cuando lleva veinte minutos encerrada ahi pic.twitter.com/giX2wuSAjW — erick (@justerickd) August 10, 2026

La propia Ochoa reaccionó a los memes que la comparaban con la telenovela y escribió en su cuente de X:

“Mariana la del Barrio soy”