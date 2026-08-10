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¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos en la segunda semana?

En una gala llena de sorpresas y rivalidades, el reality show tuvo momentos impactantes

Agosto 09, 2026 • 
Alejandro Flores
segundo eliminado la casa de los famosos (1).jpg

Los nominados: Ernesto, Ximena, Memo y Masad

Captura LCDF

Las rivalidades explotaron durante la gala de eliminación de este 9 de agosto.

El posicionamiento de Ese Pérez contra Masad Altamimi resultó en una confrontación directa: “N
o me señales” se gritaron mutuamente.
En ese ambiente de enemistad, que hasta ahora no se había visto en esta edición del reality show, se desarrolló la Gala de Eliminación.
Los nominados eran Ernesto Laguardia, Masad Altamimi, Ximena Herrera y Memo Schutz.
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Las últimas palabras de los nominados

En la sala de nominados, como sucede cada semana, Galilea confrontó a los habitantes en riesgo con una pregunta provocadora: ¿Quién debería estar aquí y no está?

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Estas fueron sus respuestas.

  • Masad Altamimi: No quiero que otra persona pase la tensión que yo estoy pasando
  • Ximena Herrera: Moisés, porque definitivamente tenemos personalidades distintas y opina de todo, hasta de lo que no le preguntan y yo soy lo opuesto, no necesito ese protagonismo.
  • Ernesto Laguardia: Creo que en este momento podría ser un poco de cada quien pero si digo una sola persona sería lo mismo: Moisés. Me sorprendió por esta acción de nominarme. Había cierto acercamiento, cierta amistad pero creo que a veces en esta carrera se sacrifican verdades, valores... lo he visto durante más de 50 años, he visto caer a jóvenes que no respetan al público. Sin decir que es una guerra abierta, digo que Moisés.
  • Memo Schutz: Estamos los que debemos estar

¿Quiénes se salvaron por decisión del público?

Los votos (que fueron más de 12 millones e impusieron un récord para una segunda eliminación de La Casa de los Famosos) del público favorecieron en primer lugar a Ernesto Laguardia.
El actor fue recibido con abrazos y aplausos de todos los habitantes.

El segundo nominado que se salvó por las votaciones del público fue Memo Schutz.
El eliminado por decisión del público quedó entre Masad Altamimi y Ximena Herrera, que subieron al carrusel.
La decisión final fue que saliera de La Casa de los Famosos Ximena Herrera.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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