Segunda noche de POSICIONAMIENTOS de La Casa de los Famosos México: ¿Qué tanto se dijeron?

El domingo 9 de agosto se realizó la segunda gala de eliminación, donde previamente se realizan los posicionamientos entre todos los habitantes. Los nominados se ponen de pie, y cada habitante, decide con quién ponerse de pie y decirle sus argumentos para que se vaya de la casa.
¿Qué tanto se dijeron los habitantes?
Gema se posicionó con Ximena Herrera.
“Jugamos con personas diferentes. Quiero decirte que puedo jugar contigo, nos podemos nominar pero nunca nos vamos a faltar al respeto. Eres una persona dulce e inteligente, algún día espero tener la inteligencia emocional que tienes tú.
Ximena respondió: “Jugamos en bandos opuestos pero tienes mi admiración, mi amistad. Eres guapísima, espero que compartamos más”.
Moisés Peñaloza se posicionó con Ximena Herrera
“Aún no hemos conectado. Si te vas se van a extrañar cosas tuyas. Espero que este proyecto te ayude a encontrar tus objetivos, y si te quedas, podamos conectar.
Ximena respondió: “Si regreso, espero que conectemos”.
Yanet Garcia se posicionó con Ernesto Laguardia
“Nunca hemos tenido un problema pero me ha sorprendido tus palabras en ocasiones. Te admiro mucho, y es un honor compartir contigo. Si regresas espero que podamos tener mejor relación”.
“Tus palabras me hacen un mejor competidor. Me acerqué a ti y te invité a que tuviéramos un reinicio y creo que todos hemos clasificado a las personas; yo daré oportunidad a una persona que he visto muy alejada, rehúyes a poder tener una comunicación y ese no es el juego; pero cada quien tiene su estrategia. Estaré de regreso y tendremos oportunidad de conocernos y, espero, tener una mejor relación”.
Luis Chaparro se posicionó con Masad
Me costó conectarme contigo, al estar nominado tomaste actitud prepotente y te puedo decir que no sé si quiero que te vayas, pero te admiro, te quiero, y poco a poco he visto tu esfuerzo por conectar más. Simplemente espero que si regresas, espero concretar una amistad”.
Masad respondió: “Tienes buena personalidad y carácter, gracias por tus palabras. Ojalá regrese, para tener una amistad”.
Ese Pérez se posicionó con Masad
“Estás, pero para mí no. Haces mucho ejercicio, pero no te he visto lavar un baño ni una regadera, no sé si tu religión no te lo permita”.
“Mi religión no me impide limpiar la casa. Pero nunca despiertas temprano, y me ves cocinar con Yahir. Nunca menciones mi religión, o bromees con una bomba; porque yo respeto tu creencia, y ponte atrás de mí, que siempre es tu lugar”, respondió Masad.
Cabe mencionar que Ese Pérez ‘bromeó’ que Masad le enseñaría a hacer bombas...
Recordemos a ese Pérez lo que le dijo de la bomba a Massad #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx. https://t.co/AGvz5wt4b0— . (@rociojonas1) August 10, 2026
Cynthia Klitbo se posicionó con Memo
“No quiero que te vayas de la casa. Te amo demasiado, te amo mucho y no tengo nada que añadir. Eres un gran amigo y espero que no te vayas”.
Memo respondió: “Tienes una gran personalidad, tus modos a veces son toscos, pero tienes un gran corazón. Espero que sigamos disfrutando de tus regaños”.
Karina se posicionó con Ximena
“Siento que no hemos conectado esta semana. Nos esquivamos y ojalá que pudiéramos compartir más pláticas”.
Ximena respondió: “Yo te admiro mucho, bellísima, inteligente, y una historia de vida que me gustaría conocer.
Brianda se posicionó con Memo
“Creo que tienes un gran corazón, es la segunda vez que estás nominado, te veo mal, no me gusta verte mal, no te lo mereces. Es mi razón”.
Memo respondió: “No paso un segundo en el que no extrañe a mi familia. La sobrevivencia no es lo único y si puedo hacer que todos puedan hacer su mejor versión, ya ganamos”.
Yahir se posicionó con Memo Schutz
Quiero que te vayas de la casa porque desde hace dos semanas has estado nominado, y me ha faltado ver el ojo de tigre, ver las garra, las ganas por quedarte, la energía. Me encantaría que te quedaras porque eres un gran amigo ny elemento.
“Lo único que busco en esta casa es hacer amigos, contar historias juntos. El ojo de tigre no está en mí, pero te prometo que si regreso verás una versión que entrenará por lo menos diario contigo”.
Arantza se posicionó con Masad
“Eres un contrincante fuerte. He visto que eres muy impaciente, tienes el respeto por entender nuestra cultura, y agradecería que compartieras la tuya. A nadie le gusta gritar y pelearse. Te respeto, eres un gran hombre, pero si te quedas, sería increíble que las cosas se hablaran antes de explotar”.
“Escuché cosas la primera semana; me duele; intento aprender muchas cosas pero cuando escuchas malas cosas como eso, me duele. Nunca hablo de religión, pero cuando escucho cosas como eso, me duele de verdad. Tengo el derecho de defenderme a mí mismo y mi religión”, dijo Masad
Aldo se posicionó con Ernesto Laguardia
“Quiero que te vayas de la casa porque a pesar de tu amabilidad, si te vas, eres al que menos voy a extrañar”.
Ernesto Laguardia respondió: “Esto confirma lo que pienso, agradezco tus palabras, me hace un mejor ser humano pero mejor contrincante. Creo que esta película que aparentas con todos de gran cordialidad no es tal, sin embargo, he tratado de acercarme a ti, hay una barrera. Podría decir muchas cosas más pero no vale la pena; creo que regresaré a esta casa y el juego sigue, y todo va bien”.
Flor Vigna se posicionó con Ximena
“Como ser humano aprecio tu amabilidad y dulzura, y el equipo más hermético es al que perteneces. Si eres la líder de ese equipo, podrías ser una amenaza para mí”.
“Para mí eres una gran contrincante, te cuesta mucho decirme esto, eres una gran competidora para mí tambien, te agradezco”, respondió Ximena.
Fede Videgani se posicionó con Masad
“Me dolería mucho que esta amistad se vaya a potenciar en las siguientes semanas y un día me traiciones o hables mal de mí. Te agarré cariño y me pondría mal”.
“Te quiero mucho, pero tú siempre has sido mi amigo, yo nunca diría ninguna manera, tienes mi respeto en esta casa y afuera también”, respondió Masad.