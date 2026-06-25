Flor Rubio sepulta “Dulce y picosito”, transmite en vivo SOLA y responde a youtubers

Todavía este fin de semana, Flor Rubio trató de salvar su programa “Dulce y picosito”.

Pero la propuesta que hizo fue rechazada por sus cuatro colaboradores, Gabo Cuevas, Carlo Uriel, Ana Lu Salazar y Joel O’Farrili.

Los pleitos entre ellos cuatro, reconoce Flor Rubio, habían provocado ya una situación muy tensa, de conflictos constantes y que incluso se veían al aire durante el programa de Youtube creado por la periodista de espectáculos.

La semana pasada los problemas hicieron crisis y fue cuando Flor le propuso algo: que Gabo esté en el programa lunes y miércoles; Ana Lu martes y jueves; y Carlo los viernes.

Fue imposible llegar a un acuerdo y entonces Flor Rubio decidió dar por terminado el programa.

“Me cansé ser la cara de portadas (de videos) de pleitos del programa donde yo muchas veces ni siquiera participaba”, confesó en su nuevo programa que estrenó este miércoles 24 de junio en la misma plataforma.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Sergio Andrade lo exhibe con FOTOS RECIENTES y pide que si alguien lo ve, ¡avise a las autoridades!

En un arranque de sinceridad, dijo también que “ni en mis peores pesadillas pensé que iba a pasar esto”

“Nunca me imaginé, es impresionante lo que es youtube, porque es un reality… Esto que nos pasó ha sido una especie de reality porque no escondimos nada, sucedió. Pero a veces la parte profesional se quiebra y por eso se tomó la decisión”.

Flor Rubio reacciona a las portadas de los youtubers

Luego, dentro del programa, Flor Rubio se tomó el tiempo de contestar uno a uno a todos los youtubers que han hablado sobre el tema del final de “Dulce y picosito” y los conflictos entre sus colaboradores.

A continuación te presentamos lo que dijo de cada uno de ellos:

Alex Kaffie publicó: Flor Rubio Miente.

Ella le respondió: “No miento mi querido Alex; a veces me contengo en no darles demasiados detalles pero la forma en como sucedieron las cosas es como se los estoy contando.

Inés Moreno publicó: Flor destrozada.

La periodista respondió: Sabes que te quiero, Inés. Gracias por tus palabras. Inés me escribió y me pidió que si podía estar con ella y yo le respondí que le agradecía pero no podía. Y sí, he pasado horas bien difíciles

Alex Zúñiga publicó: La dejan sola.

Flor dijo al respecto: “Esta es la que más me impactó porque sí, me dejaron sola; después de estar con cuatro profesionales... pero dejamos de coincidir en nuestra forma de pensar”.

Gabo Cuevas publicó: “Se acabó Dulce y Picosito”

Flor le respondió: “No sé qué dijo o cómo lo abordó pero les insisto: Gabo me hizo una llamada que me confortó mucho y me hace pensar que a pesar de que no vamos a estar juntos, seguimos siendo familia”

Mich Rubalcava publicó: Las traiciones e injusticias pudieron mas.

Flor dijo: “No sé a qué se refiere pero no creo que ninguna de las dos palabras reflejen lo que pasó. No fueron traiciones fue una situación en la que se enfrentaron los conductores”.

René Franco publicó: Se acabó todo.

Rubio aclaró: “No, no se acabó todo, seguimos de pie con un roble con el canal, como muchos de ustedes que lo hacen en solitario porque estaba convencida de que mi equipo de radio era muy poderoso”

