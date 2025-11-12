Suscríbete
Famosos

Arturo Carmona y Cristián de la Fuente protagonizan pelea en ‘Perfume de Gardenias’ que casi llega a golpes

En una entrega de premios ambos actores dieron su versión de los hechos que resultó contraria la una de la otra.

November 12, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Los actores alternan el mismo personaje en la obra de teatro, por lo que tuvieron diferencias.

Arturo Carmona y Cristián de la Fuente están envueltos en una polémica que se originó al interior de la obra ‘Perfume de Gardenias’, donde ambos alternan con el personaje de maestro de ceremonias.

Los rumores apuntan a que los actores se enfrascaron en una discusión de subió de tono y por la que habrían llegado a los golpes, sin embargo, Carmona y de la Fuente desmintieron los hechos.

A través del programa ‘Sale el Sol’, se dio a conocer que Arturo y Cristián pelearon porque el chileno le habría sugerido al mexicano que le pidiera más dinero por su trabajo en la puesta en escena.

Carmona decidió hablar con el productor de la obra, Omar Suárez, y ante la negativa económica Cristián se habría quedado de lleno con el personaje.

Fue en la alfombra roja de la entrega de premios de Q cuando se le cuestionó al exesposo de Alicia Villarreal qué había pasado con de la Fuente, por lo que no desaprovechó para dar su versión del encontronazo.

“Somos un compañía muy grande, siempre va a haber diferencias entre compañeros. Afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas. Sí hubo unos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar, pero nada fuerte que pudiese orillar a no permitirnos trabajar de nuevo. No todo el mundo tiene que pensar como uno ni ver el trabajo como uno. Al final somos cabezas diferentes, sentimos diferente, tomamos las cosas profesionales de forma distinta y hay que respetarlo también”, expresó el actor.

Y añadió que “tampoco fue algo tan grave, algo que no se pudiese arreglar, afortunadamente seguimos trabajando en paz, en armonía, que es lo principal”, dijo Carmona.

Sin embargo, al ser cuestionado por la prensa, Arturo no quiso abundar en los detalles de la confrontación, aunque confirmó que no hubo golpes.

“Sí hubo detalles, pero es que entre hombres así pasa. Entre los machos alfa también, pero no pasó de ahí”, justificó el también exfutbolista.

Por su parte, los comunicadores Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado comentaron que pudo haber sido una estrategia de de la Fuente o una sugerencia malintencionada, lo cierto es que fracturó la relación entre ambos actores.

“Ya no va a ser igual, pero nos toleramos. No es que tengamos que llevarnos bien, somos profesionales y estamos en el escenario, somos una compañía, somos uno y por el bien de todos y por el bien del público. Podríamos tener nuestras diferencias, pero el público no tiene la culpa”, finalizó Carmona.

Sin embargo, en la entrega de premios también acudió Cristián y asombrado negó cualquier pelea o diferencia, incluso quiso llevar a Arturo ante las cámaras para aclarar la situación.

Aseguró que no pasó nada entre ambos y que se llevan muy bien. “Yo no tengo fricciones con nadie. Yo trabajo con Omar hace muchos años y no tengo fricciones con nadie, no sé que fricciones puede tener él”, afirmó.

Aunque Cristián llamó en repetidas ocasiones a Arturo para aclarar los hechos ante la prensa, Carmona nunca se acercó, pero en un momento estuvieron juntos y lo besó en la frente, hecho que fue catalogado como ‘El beso de Judas’ por Carmona.

Los presentadores recordaron que de la Fuente ha tenido problemas como otros actores como Karyme Lozano, Lyn May y Marjorie de Souza.

