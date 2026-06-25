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Juan Carlos Casasola

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Comediante HUMILLA a ‘La Wanders Lover’ en ‘Guerra de Chistes’: Radamés se burla y no la defiende
‘Ana Show’ fue invitada al programa y lejos se portarse cordial la retó y humilló mientras tuvo que salir Casasola a defenderla.
Junio 25, 2026
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Ericka Rodríguez