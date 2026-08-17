Shanik Aspe y Mauricio Odiardi renovaron votos con espectacular boda en Venecia

La boda de la conductora Shanik Aspe y el abogado Mauricio Odiardi fue hace 10 años en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

Una década después decidieron renovar sus votos pero en Venecia, Italia, y en compañía de amigos como Kristal Silva, Christian Lara, Lineth Puente, Vaitiare Mateos, Amaranta Ruiz, Jimena Pérez la “Choco”.

“Qué bien la pasamos”, escribió Krystal Silva en una publicación en la que Jimena Pérez compartió fotos y videos de la ceremonia religiosa y la fiesta.

Uno de los videos muestra a los esposos caminando felices y sonrientes mientras salen de la icónica Iglesia de Santa María de los Milagros, en Cannaregio, Venecia.

En las imágenes se puede ver el famoso revestimento de mármoles polícromos y la escalinata de mármol decorada que lleva al altar mayor.

TE RECOMENDAMOS: 10 alertas antes de un ‘retoque': Caso de Galilea Montijo dejó lecciones ante un procedimiento estético

Al interior de la renovación de votos de Aspe y Odardi

Aspe y Odiardi se conocieron en 2014 durante un partido de la selección mexicana contra Camerún. Fueron novios durante dos años y en febrero de 2016 finalmente se casaron. Ahora tienen dos hijos: Carlotta de 6 años y Valentino, de 4.

Una parte del festejo se realizó en el JW Marriott Venice Resort & Spa, un hotel ubicado en la isla privada Isola delle Rose, en la laguna de Venecia. Otro de los videos muestra la llegada de los invitados al embarcadero privado al que ingresan en un taxi acuático.

El menú de la fiesta fue un manjar.



Burrata con Camarones Rojos, Cebolla Agridulce, Flores y Hierbas

Risotto al Champagne con Caviar

Carrillera de Ternera, Crema de Alcachofa de Jerusalén, Demi-glace y Aceite de Romero

Esfera de Chocolate Amargo, Corazón de Frambuesa, Espuma de Vainilla y Oro

Mauricio Odiardi, esposo de Shanik Aspe, es especialista en derecho penal y penal fiscal, egresado por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y es Consejero Jurídico Penal del Colegio de Notarios de la CDMX.

Shanik Aspe actualmente es conductora titular del podcast Gol Gana. Un gran parte de su actividad en redes sociales se centra en mostrar su vida familiar y profesional, con publicaciones en las que muestra sus entrevistas a personalidades del deporte.