A 55 años del día en que Carmen Salinas y Verónica Castro jugaron fútbol en el Estadio Azteca

En medio de la euforia mundialista recordamos este partido en el que La Vero se convirtió en la primera mujer en anotar un gol en el Azteca

Diciembre 08, 2025 • 
Alejandro Flores
cantantes actrices utbolistas.jpg

Los equipos jugaron dos veces en 1971. Las fotos son del segundo partido

El Heraldo de México

La anécdota de Verónica Castro anotando un gol en el Estadio Azteca se ha hecho viral desde hace varios años...

Pero poco se conoce de la historia detrás de ese video en el que aparece La Vero pateando una pelota en el aire para hacer un gol de rebote que la pone eufórica: sale corriendo y brinca con el puño en alto.

Verónica Castro aparece con el uniforme de la selección nacional (o al menos eso parece) por lo que se ha generado una confusión: se piensa que ella estuvo en aquella selección femenil que participó en el Mundial del 71 y que perdió la final ante Dinamarca.

@pamboleras

La actriz Verónica Castro anotó el primer gol de una mujer en el Estadio Azteca. #futbol #ligamxfemenil #tiktokdeportes #futbolmexicano

♬ Beautiful Things - Benson Boone

La verdad detrás del gol de Verónica Castro en el Azteca

Las imágenes sí son del día de la final, pero horas antes, ya que se organizó un partido previo entre dos equipos femeniles, una de cantantes y otro de actrices.

En un par de fotos del archivo de El Heraldo de México se puede ver a los equipos completos que jugaron aquel día.
Entre las cantantes destaca evidentemente Verónica Castro pero también Carmelita Salinas, a quien el fútbol siempre le gustó y fue aficionada del Guadalajara. Regina Torné y Vitola también estaban en la alineación.

En cuanto al equipo de cantantes aparecen Lupita D’Alessio y hasta Lola Beltrán, Lucha Villa y María del Sol.
Aquel partido se realizó con tanto éxito que se repitió dos meses después, antes de la final del segundo Torneo de Barrios.

carmen salinasveronicacastro.png

Carmen Salinas y Verónica Castro en entrevista con Ángel Fernández

Tik Tok

Verónica Castro estadio azteca
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
