Bárbara Mori y Fabiola Campomanes estuvieron a punto de morir en terrible accidente... ¡junto a sus hijos!

“Nunca le dije ‘te estoy diciendo’ porque estábamos asustadas las dos de que casi perdemos la vida con nuestros hijos”.

Fabiola Campomanes fue la octava expulsada de ‘La Granja VIP’ el pasado domingo tras permanecer en aislamiento por ocho semanas. Durante su participación, la actriz protagonizó diversos momentos de tensión y conflicto, sin embargo, también se mostró vulnerable y amorosa.

Campomanes relató junto a Sergio Mayer Mori diversos pasajes de su vida juntos, pues la actriz es una de las mejores amigas de su mamá, Bárbara Mori. Sin embargo, fuera de la granja y con antelación también han contado episodios de los participantes, tal es el caso de Mori.

Bárbara compartió en una entrevista con los ‘Miembros al Aire’, un momento en el que ella, Campomanes y sus hijos, Sergio y Sofía, estuvieron a punto de perder la vida en un terrible accidente y por haberse tratado de un descuido de Fabiola, Mori confesó que no la perdonó por un tiempo.

Fabiola y Bárbara avanzaban por una de las curvas más peligrosas de la carretera México-Cuernavaca y Campomanes estaba al volante. La exparticipante de ‘La Granja VIP’ iba a exceso de velocidad, por lo que la madre de Mayer Mori le pidió que bajara el acelerador y no se confiara, pero finalmente perdió el control del carro.

“Nunca le dije ‘te estoy diciendo’ porque estábamos asustadas las dos de que casi perdemos la vida con nuestros hijos”, dijo Bárbara.

La camioneta giró rápidamente, dejándolos en medio de la carretera en estado de shock, mientras sus hijos estaban en el asiento trasero pálidos, pero sin saber que su vida habría estado en gran peligro.

El incidente no pasó a mayores, sin embargo sí generó una distancia entre las actrices que con el tiempo lograron dejar atrás el terrible episodio y ser más precavidas cuando están al volante.