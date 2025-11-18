Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ pide ayuda para su bebé que nació sorda: “los actores no son millonarios”

“Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda”.

En julio pasado, la actriz Carmen Aub y su pareja, Iván Sikic, se convirtieron en padres de una nena que hizo realidad uno de sus grandes sueños.

Poco después del nacimiento de Lu dieron a conocer que la pequeña había sido diagnosticada con perdida auditiva moderada a severa. La noticia fue un shock, según relató Aub, que inicialmente los hizo pasar por la negación y los reclamos, sin embargo, después de una breve etapa comenzar a buscar cómo ayudarle a su hija.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York porque allá está el tema de los seguros (médicos), toda la ayuda que podamos conseguir. Hay una comunidad también mucho más grande de personas sordas. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella”, compartió Carmen.

A dos meses de que ‘Rutila Casillas’, reconocida asíinformara de la condición de su hija, se sinceró sobre la decisión de mudarse a Nueva York como parte de un estrategia que ayudará en el futuro a su hija.Además, explicó que Lu utiliza unos audífonos que le permiten acceder del 55-60% del lenguaje, sin embargo, su lucha tiene un camino largo, pues es indispensable “darle el lenguaje lo antes posible” para evitar que tenga problemas “cuando quiera expresarse”.

Además, Aub dice que junto a su esposo consideran darle terapia de habla hasta la lectura de labios para su hija. “Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’. En él seguro se enfrentará a muchos obstáculos e inseguridades, pero nunca estará sola”, escribió Carmen en sus redes sociales.

Por todo lo que conlleva la atención médica que requiere la bebé, la actriz y su esposo están pidiendo ayuda económica, destacando que “los actores no son millonarios”. Y aunque sabe que está en un “lugar privilegiado”, eso no significa que “tenga la vida resuelta”.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero no es como que tenga la vida resuelta y me sobra. Me causaba un poco de enojo cuando la gente, por hacerme sentir bien, me decía ‘pero hay cosas peores...’. ¡Claro, pero tampoco quisiera estar viviendo esto!, y también qué privilegio por poderle dar a mi bebé lo mejor y hacer esta mudanza para buscar ayuda del gobierno”, indicó Carmen.

¿Un implante coclear es el adecuado para Lu?

La actriz indicó que está a la espera de saber si su hija es candidata a un implante coclear, que es un dispositivo electrónico que se coloca quirúrgicamente para ayudar a escuchar a las personas con pérdida auditiva grave.

“Estoy en la búsqueda de fundaciones, asociaciones. También deseo que la gente lo vea y quiera acercarse a mí para invitarme a hablar de estas cosas. Lo importante es informarnos, saber que no estamos solos. Es importante recordar que a todos nos puede pasar. La aceptación ha sido lo que me ha llevado a entender hacia dónde tengo que moverme. Hoy puedo decir que estoy tranquila”, finalizó Aub.

