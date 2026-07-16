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Carla Estrada cuenta LA VERDAD sobre el supuesto hijo de Adela Noriega y Salinas de Gortari

Por años se ha manejado la teoría de que la actriz se alejó para cuidar al hijo que habría tenido con el político.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Adela Noriega sí tuvo un hijo con Salinas de Gortari?

Getty Images

“Empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari”.

Las casi dos décadas de retiro de Adela Noriega han propiciado cientos de rumores como el que apuntaba a que la actriz tuvo un hijo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Según los polémicos dichos, Noriega habría sido obligada por el político para alejarse de las pantallas y dedicarse a cuidar a su hijo. Sin embargo, la productora Carla Estrada habló del caso.

Durante una conversación con Shanik Berman, la productora, quien trabajó con Noriega en diversas oportunidades y mantuvo una relación cercana con ella, aseguró que nunca tuvo conocimiento de que la actriz fuera madre.

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“No, que yo sepa no, no me consta, pero no, no, ella no tiene ningún hijo. Nunca se casó, ni nunca le conocí un novio”, afirmó.

Estrada recordó que la única relación sentimental que le conoció a Adela ocurrió cuando la actriz participó en la telenovela ‘Quinceañera’. “Le conocí un novio cuando era chavita en ‘Quinceañera’, a Miguel Alemán chico, fue su novio. Era muy hermética”, comentó.

Carla también aclaró la identidad del menor que durante años apareció en fotografías junto a la protagonista de ‘Amor Real’ y que muchos decían que era su hijo con el exmandatario.

Ante la pregunta directa de Shanik sobre quién era ese niño, Carla dijo: “Es su hermano, ella tenía una hermana y su hermano”.

Las declaraciones de Estrada reavivaron una de las historias más comentadas sobre Adela Noriega, quien desde su retiro en 2008 ha optado por mantenerse alejada de la vida pública.

El rumor sobre el supuesto romance entre Adela y Carlos Salinas comenzó a circular en la década de 1990 y con el paso de los años, la versión evolucionó hasta asegurar que tuvieron un hijo.

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Fue la propia Adela quien desmintió la versión en 1999 en el programa de Cristiana Saralegui: “Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari... después ya eran dos hijos. Entonces me fui enterando de que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él”, declaró.
Incluso ironizó sobre el origen del rumor al afirmar: “Yo lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, así no quedas embarazada”.
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Adela Noriega hijo oculto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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