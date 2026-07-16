K-Drama Queen: “True Beauty” y otras dos recomendaciones para ver en ViX

K-Drama Queen es la guía infalible de TVyNovelas para incursionar con rumbo en el fascinante mundo de las series que arrasan con los máximos niveles de audiencia en Corea y en todos lados gracias a plataformas de streaming como ViX.

El mundo de los K-Dramas es fascinante y una vez que entras, no quieres salir. Permaneces hechizada y mientras estés viendo un capítulo, desaparecen las preocupaciones cotidianas. Es un universo que ofrece todo tipo de experiencias, principalmente románticas. Pero esa felicidad no es gratis, a cambio debes renunciar al sentido común, acá no te va a servir.

Con tal de disfrutar del sinfín de historias que hay en su catálogo se requiere disposición para asimilar, cuando es necesario, que uno de los protagonistas viene de otro planeta, viaja en el tiempo, es un demonio o salió de un cómic. Si no estás lista para hacer esas concesiones voluntariamente, no estás lista.

¿Qué más da que el galán sea un personaje mitológico o un hombre común si lo que te hará volar es ver cómo enamora irremediablemente y protege a su amada con su vida, o sus vidas? Si aceptas será hasta que la muerte los separe, no hay medias tintas, a medias no te va a saber. La recompensa es vivir con una sonrisa en la cara al descubrir verdaderas bellezas globales, esos hombres hermosos y talentosos que hoy son indispensables hasta en las semanas de la moda.

La calidad de la producción también está garantizada en la mayoría de los casos, los K-Dramas te hacen viajar a bellos escenarios coreanos y te abren las puertas a su cultura milenaria mientras que presumen una modernidad vanguardista de primer mundo.

No te sorprendas si de pronto te descubres enamorada de medio Corea, mueres de ganas de conocer Seúl, Busán y Jeju, empiezas a aprender coreano y a comer ramen con soju, eso nos pasa a todas, es completamente normal.

LAS RECOMENDACIONES EN VIX

Siempre están de moda dos de los títulos con mayor impacto: True Beauty y Extraordinary You que nunca pasarán de moda por sus estilos que trascienden épocas y de paso conoces a Cha Eun Woo, Rowoon y Lee Jae Wook. Apréndete sus nombres, los vas a ocupar para buscarlos en otras series.

Quienes mueven los hilos del entretenimiento coreano aprovechan la atención mundial para explotar otros géneros. Muestran que son capaces de hacer más que “La Cenicienta”, para conservar y expander su dominio. La tendencia es dar un respiro a las comedias románticas. Compruébalo viendo El sanador con Ji Chang Wook, uno de los actores favoritos que ya estuvieron en México.

True Beauty: Un clásico adictivo

Belleza verdadera es un K-Drama adictivo, es uno de esos que no verás solo una vez. De 2020, está basado en un webtoon (cómic digital) y ocupa un lugar en la lista de favoritos de millones de fans del género.

La historia de Lim Ju Kyung (Moon Ga Young) inicia en la secundaria en la que es víctima de bullying por su aspecto físico. Cuando su familia se muda de barrio, toma la oportunidad de un nuevo comienzo y decide transformar un rostro que no la hace feliz con la magia del maquillaje. Gracias a su habilidad, pasa de ser el patito feo a que la llamen “Diosa” en su nuevo instituto. Ahí conoce a Lee Su Ho (Cha Eun Woo) y Han Seo Jun (Hwang In Yeop), los dos estudiantes más cotizados. Polos opuestos, pero igual de adorables. Aunque eran amigos en el pasado, son enemigos declarados y ahora rivales.

A lo largo de 16 capítulos, los tres protagonistas luchan por superar sus problemas personales mientras comparten experiencias escolares, familiares, románticas y se enfrascan en uno de los triángulos amorosos más memorables. True Beauty es la puerta ideal al universo K-Drama: una comedia romántica que siempre está de moda.

TRUE BEAUTY TIENE MÁS MOTIVOS QUE LO HACEN ÚNICO:

1. Ottoke y oki doki oh, escenas épicas del mundo de los k-dramas.

2. Es un acercamiento al k-beauty, la cosmética coreana que marca tendencias en todo el mundo.

3. Su público vive eternamente dividido entre team Su Ho y team Seo Jun.

4. El bromance entre ellos.