Actriz de ‘El Privilegio de Amar’ reaparece y revela ENFERMEDAD de Adela Noriega: “Sabíamos qué le pasaba”

“Adela tuvo un problema médico en esa novela que poca gente sabe. No era una cosa grave, pero sí era una situación, digamos, comprometedora”.

Es la actriz Katie Barberi quien reapareció ante la prensa y habló sobre la posibilidad de volver a las telenovelas.

Frente a las cámaras y micrófonos, la artista recordó su participación en melodramas como ‘Mi Pequeña Traviesa’, ‘Salomé’ y ‘Alguna vez tendremos alas’, y al tiempo fue cuestionada sobre cómo fue trabajar con Adela Noriega.

“Yo estuve con Adela (Noriega) en ‘El privilegio de Amar’. Pocas veces he visto a una mujer más profesional”, dijo ante los medios.

TE RECOMENDAMOS: ¿Mauricio Islas tiene contacto con Adela Noriega? El actor recuerda “Amor real” y desmiente mitos

Y sobre los motivos por los que, en algún momento, Adela llegaba tarde a sus llamados, Barberi recordó el problema de salud que sufrió durante las grabaciones de la telenovela.

“Adela tuvo un problema médico en esa novela que poca gente sabe. No era una cosa grave, pero sí era una situación, digamos, comprometedora”, comentó.

Barberi afirmó que Noriega siempre contó con el apoyo de sus compañeros, pues todos conocían la situación.

“Se vio en la obligación de llegar un poquito tarde a los llamados por sus citas con el doctor, pero eso lo sabíamos nosotros. Por lo tanto, siempre tuvo todo nuestro apoyo; llegábamos dispuestos a cualquier tipo de cambio en los llamados y demás, porque sabíamos perfectamente lo que le pasaba a nuestra compañera”, declaró.

Ante los cuestionamientos sobre cuál era la enfermedad que padecía, la actriz prefirió no entrar en detalles.

“Prefiero no decirlo. No era una cosa grave, pero sí era una situación entendible entre sus compañeros”, expresó.

Katie Barberi tampoco quiso profundizar en los rumores sobre la vida personal de Adela Noriega y destacó que hace muchos años que no tiene comunicación con ella.

“No tengo idea. No he hablado con ella en muchos años, pero le guardo un gran cariño. Es una súper chava y muy buena actriz. Para mí fue un honor trabajar con ella”, dijo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alejandro Tommasi DESTAPA el verdadero motivo por el que se retiró Adela Noriega hace 18 años

Finalmente, la actriz explicó que ese fue el único problema de salud que supo que tuvo Adela Noriega, pero siempre la vio activa y muy profesional durante las grabaciones.